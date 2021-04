Vermoedelijk explosief ontdekt in verdacht pakketje Roosendaal

Bij een huis aan de Stephanusdonk in Roosendaal is een verdacht pakketje met vermoedelijk een explosief gevonden, zo meldt de politie. Enkele huizen werden eerder op avond uit voorzorg al ontruimd.

Aanvankelijk werd er rond negen uur een overval gemeld bij het huis in de wijk Langdonk. Dat bleek niet te kloppen. Wel kwam er later een melding van een verdacht pakketje. Nadat de omgeving van het huis was afgezet door agenten die kogelwerende vesten droegen, kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rond halfelf onderzoek doen. Even na elf uur meldde de politie via Twitter dat er vermoedelijk een explosief is gevonden.