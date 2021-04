Auto belandt op zijn kop in de greppel op spekgladde A58

De auto belandde op zijn kop in de greppel (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

Een vrouw is dinsdagnacht met haar auto over de kop geslagen op een spiegelgladde A58. Door het winterse weer raakte ze met haar wagen in de slip en belandde op zijn kop in de greppel.

Janneke Bosch Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier in de nacht van dinsdag op woensdag, op de weg tussen Goirle en Gilze. Volgens de vrouw die in de auto zat, waren de rijstroken op de weg helemaal bedekt onder een laagje sneeuw.

Ze kon na het ongeluk zelf uit de auto klauteren om de hulpdiensten te bellen. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Haar auto was er minder fortuinlijk aan toe, die is door een bergingsbedrijf weer op zijn wielen gezet en daarna afgevoerd. Tijdens de bergingswerkzaamheden was één rijstrook afgesloten.

