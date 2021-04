Coronanieuws: 1125 besmettingen, 'terrassen en winkels op 21 april open'

13.31

De KNVB hoopt komende zomer bij de vier EK-wedstrijden in Amsterdam ten minste 12.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft de voetbalbond aan de Europese voetbalunie UEFA gerapporteerd. "Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in juni bestaat de kans dat het er uiteindelijk meer zullen worden", laat de KNVB weten.

"Geweldig dat we op koers liggen voor een EK met publiek", zegt Gijs de Jong, toernooidirecteur in Amsterdam. "Dit is een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar hoort gewoon publiek bij te zijn. We kijken ernaar uit 12.000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA te ontvangen, maar beseffen dat het coronavirus onvoorspelbaar is en er geen garanties zijn. We blijven echter goede hoop houden dat de situatie in juni zodanig verbeterd is, dat er zelfs meer toeschouwers bij kunnen zijn."