Verwarring rondom corona-testevenementen: ‘Wij wisten van niks’

Verschillende toeristische locaties die op de lijst van coronatestevenementen staan, wisten hier niks van toen de lijst dinsdag gepubliceerd werd. Dit blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Zo geven camping De Paal in Bergeijk, de Molen van Hapert en Landal Het Vennenbos, ook in Hapert, woensdag aan verbaasd te zijn dat zij op de lijst staan. "Wij wisten van niks", zeggen ze.

"Landal Het Vennenbos in Hapert doet niet mee”, zegt een woordvoerder van het vakantiepark. Volgens de lijst van de Rijksoverheid zou er in het zwembad van het park op 17 april gezwommen kunnen worden. Maar dat zwembad wordt momenteel volgens de woordvoerder gerenoveerd en er kan dus helemaal niet gezwommen worden. “We doen er alles aan om van de lijst af te komen.”

'Dan vangen ze bot'

Ook molenaar Jos Jansen van de Molen van Hapert is verbaasd als we hem vertellen dat de molen komende zaterdag en zondag bezocht kan worden door honderd mensen. Wanneer zij zich van tevoren hebben laten testen. “Dan vangen ze bot”, zegt hij resoluut.

“We laten de molen op de eerste en derde zaterdag van de maand wel draaien, maar bezoekers kunnen we gezien de anderhalve meter afstand die we in acht moeten houden niet ontvangen.” De molen is komend weekend volgens de molenaar dan ook niet open.

Een woordvoerder van camping De Paal in Bergeijk was dinsdag ook verbaasd toen ze zag dat het zwembad van de camping op de lijst stond als testlocatie. “We wisten van niks en we weten ook nog niet of en hoe we dit gaan doen”, zegt ze.

Kwam als een verrassing

Hoe de verschillende locaties op de lijst zijn beland, is niet helemaal duidelijk. Molenaar Jos Jansen geeft aan wel eens contact te hebben gehad met de vereniging Hollandsche Molen over een mogelijke test. “Maar vervolgens hebben we niks meer gehoord”, geeft hij aan. Camping De Paal zegt het wel eens met brancheorganisatie HISWA-RECRON over een test te hebben gehad. Dat ze nu op de lijst staan, kwam echter als een totale verrassing.

Volgens woordvoerder Arthur van Disseldorp van HISWA-RECRON wist naar schatting een derde van de testevenementen tot dinsdag niet dat op ze de bewuste lijst stond. “Ik wist het van veel van onze leden ook niet tot ik gisteren de lijst zag”, zegt hij.

'Niet de afspraak'

“En dat was niet de afspraak met de verschillende ministeries die de lijst hebben opgesteld", gaat Van Disseldorp verder. "Wij zouden eerst geïnformeerd worden zodat we vervolgens onze leden konden informeren. Jammer dat het zo gelopen is, want dit kost veel negatieve energie."

Een woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een van de opstellers van de lijst, laat woensdag in een reactie weten dat de lijst woensdag opnieuw bekeken is. De Molen van Hapert en Landal het Vennenbos worden volgens haar van de lijst gehaald. "De Molen heeft zich redelijk laat teruggetrokken", geeft ze aan. "Die informatie kwam te laat." Datzelfde geldt volgens haar voor Landal Het Vennenbos.

