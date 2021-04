Wandelclub mag coronatestevenement houden, maar twijfelt of ze dat wel wil

Foto: Pexels. vergroot

Wandelsportvereniging OLAT is een van de organisaties die mag meedoen aan de proeven met toegangstesten. Dat maakte de Rijksoverheid dinsdag bekend. De club mag in Meierijstad een wandeling met 1500 man houden. Maar, de organisatie van die wandeltocht twijfelt heel erg of ze zo'n testevenement wel ziet zitten. "Wij willen niet dat iedereen zich verplicht moet testen voor een wandeling", vertelt Joop Wesseling aan Omroep Brabant.

Een wandeltocht als testevenement is een opvallende in het rijtje met concerten, theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden. Andere opvallende 'corona-evenementen' zijn de openstelling van het zwemparadijs bij Camping De Paal in Bergeijk en de molen in Hapert. Aan beide ‘evenementen’ mogen honderd mensen meedoen.

Testen in Eindhoven

"In eerste instantie waren we enthousiast", vertelt voorzitter Joop Wesseling van Wandelsportvereniging OLAT. "We hebben als één van de grootste wandelverenigingen toch ook een verplichting richting de maatschappij." Maar al snel begon de twijfel toe te slaan of ze wel mee moeten doen.

De twijfel is er niet vanwege de maximaal 1500 deelnemers. "Dat zijn er zelfs veel", zegt Wesseling. "We zijn nu druk aan het overleggen of het wel zin heeft. De grootste twijfel is namelijk die verplichte coronatest. Ik denk niet dat mensen zichzelf willen laten testen voor een wandeling."

Zo is de wandeltocht in Meierijstad maar moeten de deelnemers voor een test naar Eindhoven, weet Wesseling te vertellen. "Je zou dan op zaterdag met de auto naar Eindhoven moeten om op zondag aan een georganiseerde wandeling mee te kunnen doen. Dat willen mensen helemaal niet."

'Wandelen is veilig'

"Daarnaast zijn we bang dat voortaan bij elke wandeltocht deelnemers zich moeten laten testen als we meedoen aan deze proef." Dat vinden ze bij OLAT ook grote onzin omdat ze al meer wandeltochten hebben georganiseerd tijdens corona, maar dan zonder een testbewijs.

"Dat ging in samenwerking met de gemeente Meierijstad. Zo hebben we in maart een wandeling gedaan met zeshonderd mensen. En daaruit bleek al dat je niet hoeft te testen op corona voor een veilige wandeling."

Organiseren kost tijd

Volgens de kalender met testevenementen moet de wandeltocht op 25 april plaatsvinden. "Als we toch besluiten mee te doen dan starten we in Boskant en lopen we zo door de natuurgebieden daar. Maar het is allemaal heel kortdag en het kost veel tijd om het te organiseren", besluit Wesseling.

Dinsdagavond heeft de voorzitter van de wandelsportvereniging een vergadering met het landelijke bestuur. Mogelijk wordt dan al een knoop doorgehakt en anders komt het besluit deze week nog. Als het aan de voorzitter ligt doen ze niet mee.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.