Coronanieuws: 410 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De KNVB hoopt komende zomer bij de vier EK-wedstrijden in Amsterdam ten minste 12.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft de voetbalbond aan de Europese voetbalunie UEFA gerapporteerd. "Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in juni bestaat de kans dat het er uiteindelijk meer zullen worden", laat de KNVB weten.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn woensdagochtend 410 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er iets meer (+21) dan dinsdag, zo maakte het ROAZ woensdagochtend bekend. Het voorbije etmaal werden in de Brabantse ziekenhuizen 50 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat er de afgelopen 24 uur 33 coronapatiënten uit de Brabantse ziekenhuizen werden ontslagen. Vier patiënten werden overgeplaatst en vier coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal in de Brabantse ziekenhuizen.

Coronahulplijn voor jongvolwassenen



Voor jongvolwassenen bestaat er sinds woensdag een landelijke coronahulplijn. Tussen 14.00 en 22.00 uur kan iedereen tussen de 18 en 24 jaar via de Alles Oké?-Supportlijn anoniem een getrainde vrijwilliger spreken over mentale klachten. De hulplijn, een initiatief van De Kindertelefoon, is opgezet omdat jongvolwassenen relatief zwaar gebukt gaan onder de coronamaatregelen.

Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wees uit dat jongvolwassenen sinds de pandemie steeds minder goed in hun vel zitten. Was het aandeel studenten dat in 2019 psychische problemen ervoer nog een kwart, vorig jaar is dat al gestegen tot een derde. Het SCP verwacht dat dit tot een hoger beroep op de gezondheidszorg zal leiden, maar daar zijn de wachtlijsten lang.

Voor de hulplijn hebben bijna honderd vrijwilligers een meerdaagse training gehad. "Zij zijn getraind in gesprekstechnieken, om zonder oordeel te kunnen luisteren", zegt een woordvoerder van de hulplijn. Het is niet de bedoeling dat de dienst de plaats inneemt van de professionele gezondheidszorg. "Met de hulplijn willen we voorkomen dat mentale klachten verergeren. Als onze vrijwilligers merken dat een luisterend oor onvoldoende is, dan verwijzen we de jongvolwassene door voor specialistische hulp."