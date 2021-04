Hoe de GGD in omvang verdubbelde: ‘Ineens wilde heel Nederland helpen'

Thuistester Suzanne is een van de nieuwe mensen bij GGD Hart voor Brabant (foto: Joris van Duin). vergroot

Studenten, gepensioneerden en mensen die vanwege corona hun baan kwijtraakten. Veel van hen kwamen dit jaar terecht bij de GGD. Alleen al Hart voor Brabant nam 1300 mensen aan om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De GGD speelt een belangrijke rol tijdens de coronacrisis. Omroep Brabant kijkt de komende periode achter de schermen mee bij GGD Hart voor Brabant en doet daarvan verslag.

“In juni kan iedereen met klachten worden getest. Het is cruciaal om positieve testuitslagen te volgen met bron- en contactonderzoek. De GGD’s zullen hier mensen voor aantrekken.”

Het is 6 mei 2020 als minister Hugo de Jonge dit bekendmaakt, een kantelpunt in de Nederlandse coronabestrijding. Want tot dan waren tests alleen beschikbaar voor een selecte groep mensen.

Het nieuws was een verrassing voor de GGD’s, die hierop moesten anticiperen. Zo ook Maxime Bogers van het HR-team. De belofte van de minister zorgde voor een aardverschuiving. GGD's moesten als de wiedeweerga een groot test- en onderzoeksapparaat uit de grond stampen. En er personeel voor zoeken.

"Sinds het bericht van De Jonge is de coronatrein alleen maar sneller gaan rijden."

“Daarvóór was het al druk", zegt Maxime. Tijdens de eerste coronagolf schoof de GGD intern met personeel. Zo gingen mensen van jeugdgezondheidszorg en reizigersvaccinaties aan de slag als bron- en contactonderzoeker of coronatester. "Maar sinds het bericht van De Jonge is de coronatrein alleen maar sneller gaan rijden." Hoe druk het was, is volgens de 27-jarige het beste in cijfers uit te drukken:

2500 mensen meldden zich spontaan aan bij de GGD om te helpen.

1282 mensen zijn in een jaar tijd aangenomen.

In een normaal jaar zijn dat er 190.

Vooral de eerste hulpgolf van 2500 mensen maakte indruk. Maxime: “Eerst stuurden we iedereen nog persoonlijk een bericht terug, maar dat was al gauw niet meer mogelijk door de grote aantallen. Het leek wel of heel Nederland wilde helpen, maar daar hadden we geen plaats voor. Mensen moesten wel in onze profielen passen. Om bron- en contactonderzoek te doen, moet je bijvoorbeeld communicatief vaardig zijn.”

In de zomer werd het Programma Corona opgezet binnen GGD Hart voor Brabant. Veel vaste medewerkers gingen terug naar hun oorspronkelijke post, nieuwe kwamen vooral in de coronatak terecht. Uit alle hoeken en gaten popten zij op: gepensioneerde artsen zoals Gerard Megens of mensen zoals Vera Kuilboer die door de crisis zonder werk kwamen te zitten, stroopten hun mouwen op.

Gepensioneerd arts Gerard Megens (70) uit Nuenen meldde zich bij de GGD (foto: Joris van Duin). vergroot

Hun handen zijn meer dan nodig. Net als die van uitzendbureaus, die personeel wierven. Die hulp zorgt ervoor dat Maxime en haar collega’s tijd hebben voor onder andere het controleren van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) of toegang regelen tot privacygevoelige informatie. Een onderwerp waar de GGD onlangs veel kritiek op kreeg.

"We trekken nu veel mensen aan om meer te kunnen vaccineren."

Bij een andere GGD zagen werknemers privégegevens van patiënten in en boden zij die online te koop aan. Heel frustrerend, vindt Maxime. "We werken hier constant in standje sambal en dan maken mensen er misbruik van. We krijgen bakken kritiek over ons heen en dat is niet altijd terecht. Soms is dat moeilijk."

Nee. Liever kijkt De Rijense naar wat ondanks de drukte allemaal goed gaat. Zoals al het gedane werk voordat de eerste coronavaccinatie in Veghel gezet werd.

Daarover gesproken: volgens experts is vaccineren het licht aan het einde van de coronatunnel. Ook voor Maxime en haar HR-collega's. Maar of het nu ook rustiger wordt? "We trekken nu veel mensen aan om meer te kunnen vaccineren.” Genoeg werk voor de boeg dus.

