Auto's na tien jaar uit kanaal gehaald: 'Gelukkig zaten er geen mensen in'

Auto wordt uit Zuid-Willemsvaart gehaald (foto: Dutch Marine Service). vergroot

In Helmond zijn er woensdag twee auto’s uit de Zuid-Willemsvaart gehaald. De voertuigen lagen volgens de gemeente al zo’n tien jaar in het water. Ze werden op 20 januari pas ontdekt toen Rijkswaterstaat een bodemscan maakte vanwege werkzaamheden bij twee sluizen in het kanaal.

"Het belangrijkste is dat er geen mensen in de auto’s gevonden zijn", meldt de woordvoerder van de gemeente Helmond. Dat zou al gebleken zijn uit eerder onderzoek. Maar een mysterie blijft van wie de auto’s zijn en waarom ze daar op de bodem van het kanaal lagen. "Dat kunnen we ook niet meer uitzoeken, de auto’s zijn namelijk naar een sloopbedrijf gegaan."

Leuk klusje

Dutch Marine Service uit Woudrichem zette een boot met daarop een kraan in om het klusje te klaren. Samen met een duiker hebben ze de twee wagens uit het water gehaald. "Moeilijk was het niet", zegt een medewerker van het bedrijf. "Het was vooral leuk om te doen. Dit doen we niet iedere dag."

De verroeste karkassen van de auto's zijn ze in een container gedaan en afgevoerd. "Nu kan Rijkswaterstaat verder met de renovatie van de sluizen", besluit de woordvoerder van de gemeente.

Foto: Dutch Marine Service. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.