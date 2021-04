Toon Gerbrands verrast door testwedstrijd: ‘Zowel positief als negatief’

PSV-directeur Toon Gerbrands (foto: ANP). vergroot

Het nieuws dat PSV en andere clubs eind april weer beperkt publiek mogen toelaten in de stadions kwam als een grote verrassing voor directeur Toon Gerbrands. “Zowel positief als negatief: blij dat het kan, maar verbaasd over hoe er gecommuniceerd is. Of beter gezegd: niet gecommuniceerd is.”

Job Willemse Geschreven door

De directeur van PSV was dinsdag aan het hardlopen toen het bericht naar buiten kwam. “Ik kreeg allemaal berichten op mijn telefoon van mensen, ook van PSV zelf, die vroegen of ze iets gemist hadden. Ik wist op dat moment nog niet eens wat er aan de hand was.”

Maar na het lezen van verschillende nieuwsberichten was het wel duidelijk voor Gerbrands. Tijdens het duel PSV-FC Groningen zijn zo’n 4000 fans welkom. “We wisten wel dat er gesprekken liepen om dit wellicht te gaan proberen. Maar we wisten niks van een datum of het aantal fans dat zou mogen komen.”

Testen

Naast het feit dat Gerbrands verbaasd was over de gang van zaken, liggen er nog altijd vragen op tafel. Hoe gaat de coronatest er uitzien? “Daar hebben we vanochtend tijdens een ingelaste vergadering met de KNVB en de clubs antwoord op gekregen. Een speciale organisatie gaat dat doen, niet de GGD, maar Stichting Open Nederland."

Fans moeten zich maximaal 40 uur van tevoren laten testen, waarna ze snel de uitslag krijgen. Mocht die negatief zijn, dan krijg je een QR-code die je bij de ingang van het stadion kunt laten zien op je telefoon. Na afloop hoeven de fans zich niet te laten testen, zo laat de club weten.

Lastigste keuze

Het lastigste voor Gerbrands en PSV wordt de keuze welke seizoenkaarthouders er wel en niet mogen komen. “Dat is bijna niet te doen”, stelt Gerbrands. “We hopen dat we daarna nog twee thuisduels met publiek mogen spelen, zodat bijna iedereen kan komen. Maar dat is mijn hoop, uiteindelijk gaan de autoriteiten daarover. Het zou mooi zijn als iedereen die wil nog een wedstrijd kan komen kijken, al moet je je wel laten testen en ik weet niet of iedereen dat wil.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.