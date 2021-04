Naar een concert of potje voetbal, maar eerst een sneltest: zo werkt dat

Buisjes met afgenomen coronamonsters (foto: Joris van Duin). vergroot

Eindelijk weer een avondje uit in het theater, genieten op de tribune van een voetbalwedstrijd of live een concert bijwonen. Na maanden van lockdown vanwege de coronacrisis worden verschillende evenementen en activiteiten weer toegankelijk voor publiek, zo kondigde het kabinet maandag aan. Daarbij is het wel essentieel dat je bij de entree een negatieve coronatest kunt laten zien. Hoe gaat dat in z'n werk? En waar kun je zo'n sneltest doen?

In onze provincie gaan de deuren van zo'n twintig culturele, sociale en sportieve evenementen deze maand weer open voor toeschouwers. Het gaat om zogenoemde pilot-evenementen van de overheid. De negatieve coronatests kunnen helpen om de samenleving en de economie weer te openen.

Als je een kaartje weet te bemachtigen voor bijvoorbeeld een optreden van Herman van Veen in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven, of je wilt gaan zwemmen bij het zwemparadijs op camping De Paal in Bergeijk, dan moet je je wel eerst laten testen op corona. Het feit dat je eventueel gevaccineerd bent is niet voldoende omdat ons land geen vaccinatiebewijzen heeft.

Dat testen kan niet, zoals dat nu meestal gebeurt, via de GGD, maar moet bij een van de aangesloten testaanbieders. Ook als je onlangs nog negatief bent getest op corona bij een van de GGD-teststraten, is een speciale sneltest nodig en moet je je dus opnieuw laten testen. "Dit omdat je er zeker van wil zijn dat iemand ook echt negatief getest is”, zei coronaminister Hugo de Jonge maandag. De sneltest is gratis, de overheid betaalt de kosten.

Hoe gaat het in z'n werk?

Je koopt een kaartje voor bijvoorbeeld het museum of het theater.

Vervolgens maak je tot 2 weken van tevoren een afspraak voor een sneltest bij een van de aangesloten testaanbieders. De organisator weet naar welke testlocatie je moet, je vindt die informatie op de website van het evenement of activiteit. Ook op de website Testen voor toegang kun je een afspraak maken voor de juiste test.

Je laat je binnen 40 uur maar maximaal 24 uur voor aanvangstijd van het evenement of de activiteit testen.

Na de test krijg je binnen een uur de uitslag.

Ben je negatief getest? Dan krijg je in de e-mail met je negatieve testuitslag ook een unieke code. Die code wordt via Coronacheck-app omgezet in een digitaal testbewijs.

En dan? Zet in je agenda: genieten van een avondje uit!

Sneltestlocaties bij Evoluon en Breepark

Waar alle sneltestlocaties precies komen in Brabant, is nog onduidelijk. Maar stel, je woont in Eindhoven en je wilt op zaterdag 17 april naar de voorstelling van Stef Bos in het Parktheater in Eindhoven, dan word je via de website Testen voor toegang naar de sneltestlocatie bij het Evoluon verwezen.

En iemand die graag een dagje naar de dierentuin wil en uit Breda komt, kan kiezen uit drie verschillende locaties: bij het Breepark in Breda, in Gorinchem of bij Ahoy in Rotterdam.

Voor elke activiteit is een bepaald soort test nodig.

Er zijn drie verschillende testen:

De sneltest geeft na ongeveer 15 minuten een uitslag. Er wordt met een wattenstaafje een beetje slijm uit de neus gehaald. De sneltest toont de aanwezigheid van viruseiwitten (antigenen) aan.

De PCR-test wordt het meeste gebruikt. Met een wattenstaafje wordt een uitstrijkje genomen van slijm uit de neus en keel. Dit uitstrijkje gaat naar een laboratorium. Hierdoor duurt het ongeveer 8 tot 12 uur voordat de uitslag bekend is.

Tot slot is er de blaastest. Door in een mondstuk te ademen, kan de blaastest zien of je corona hebt. De test geeft binnen enkele seconden uitslag. Een blaastest kan niet altijd een uitslag vaststellen, daarom moet er na de blaastest soms nog een sneltest of PCR-test worden gedaan.

Per locatie is een maximumaantal bezoekers per dag toegestaan. De locaties gaan niet onbeperkt open: je kunt er alleen naartoe op bepaalde data, die te vinden zijn in de lijsten met activiteiten.

Op onderstaand kaartje zie je welke evenementen en activiteiten in jouw buurt meedoen aan de pilot van de overheid en cultuur-, sport- en recreatiesector.

8000 bezoekers bij Efteling

De Efteling opent op zaterdag 24 april de deuren voor een testevenement van Fieldlab. Achtduizend bezoekers mogen naar binnen nadat ze negatief zijn getest op het coronavirus. Eenmaal binnen wordt de anderhalvemeter-regel losgelaten.

Ook een voetbalwedstrijd live volgen van PSV, Willem II, RKC Waalwijk, FC Eindhoven en TOP Oss behoort tot de mogelijkheden. De voetbalclubs gaan in een gedeeltelijk gevuld stadion met publiek spelen.

