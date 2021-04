Meerderheid van de Brabanders wil zich niet laten testen voor een evenement

Meer dan zestig procent van de Brabanders is niet van plan om zich preventief laten testen om zo toegang te krijgen tot de Efteling, een museum of een concert. Dat blijkt uit een poll van Omroep Brabant, waarop meer dan vierduizend mensen hebben gereageerd.

Ongeveer veertig procent van de Brabanders heeft geen probleem met een test voor een evenement. De meerderheid is het echter niet van plan, blijkt uit reacties op sociale media.

Op Facebook en Instagram regent het kritiek op het plan. Veel mensen noemen het ‘onzin’ en wachten liever tot alles weer ‘normaal’ is. Anderen zien er het positieve van in. Zo zegt Willem op Instagram: “Het is geen alles-of-nietsverhaal. Deze test helpt bedrijven en mensen om toch iets mogelijk te maken.”