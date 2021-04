Bart wandelt in 7,5 uur naar zijn werk bij Omroep Brabant radio

Wachten op privacy instellingen... Bart is onderweg van Heesch naar Son. Bart is onderweg van Heesch naar Son. Bart is onderweg van Heesch naar Son. Volgende Vorige vergroot 1/4 Bart wandelt in 7,5 uur naar zijn werk

Bart Geurts, radioproducer bij Omroep Brabant, begon om half drie in de nacht aan een flinke voettocht. Hij wandelde donderdag ruim dertig kilometer van zijn huis in Heesch naar de studio van Omroep Brabant in Son. Hij verwachtte daar rond negen uur aan te komen, maar het werd een uurtje later.

Janneke Bosch Geschreven door

Bart maakte de stevige wandeling in het kader van de nationale Wandel naar je Werk-dag. Die dag is in deze coronatijden overigens omgedoopt tot Wandel tíjdens je Werk-dag, zodat alle thuiswerkers ook mee kunnen doen.

"Zodra ik stop met lopen, schiet het in de benen."

Met een broodje met jam achter de kiezen begon Bart midden in de nacht aan zijn tocht. Hij is niet bepaald een geoefend wandelaar, maar om zes uur ging het nog best goed, vertelde hij. “Het gaat veel beter dan verwacht! Dat heeft alles te maken met het weer hoor. Het is niet meer zou koud als de afgelopen dagen en het regent ook niet. Dat scheelt al de helft.”

De eerste pijntjes dienden zich daarna pas aan. “Zodra ik stop met wandelen, schiet het in de benen. Dan voel je dat meteen. Ik moet echt blijven lopen. Maar het gaat nog”, zei hij toen hij door het centrum van Veghel liep.

"Ik hoor de vogeltjes, de zon komt op. Dat is heel mooi."

En al met al was het een prachtige ervaring, vindt hij. “Ik hoor de vogeltjes nu fluiten, de zon komt langzaam op. Hier en daar worden mensen wakker en gaan er lichtjes aan. Je ziet de wereld wakker worden. Dat is heel mooi.”

Rond tien uur kwam Bart aan bij de radiostudio. Met een knappe prestatie in de benen, maar te laat voor de uitzending, dat wel.

