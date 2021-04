Corona zorgt voor sobere ramadan: geen avondgebed en volle eettafels

De Süleymaniye Moskee in Tilburg (foto: Ahmet Arslan). Een kijkje in de Süleymaniye Moskee (foto: Ahmet Arslan). Volgende Vorige vergroot 1/2 De Süleymaniye Moskee in Tilburg (foto: Ahmet Arslan).

Het coronavirus leidt ertoe dat de ramadan ook dit jaar sober zal verlopen. Zo zijn grote gezamenlijke avondmaaltijden onmogelijk. Door de avondklok is er bovendien al lange tijd geen avondgebed in de moskee.

De ramadan begint dinsdag en vanaf die dag mogen belijdende moslims tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eten en drinken. Younes Nahnahi, trouw bezoeker van Moskee Arrahman in Breda, beseft dat voorzichtigheid geboden is. “Ik zou het graag anders zien, maar we moeten gewoon op onze hoede blijven om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen." Volgens hem begrijpen alle bezoekers van het Bredase gebedshuis dit.

"Zorgen maak ik me niet."

Door de avondklok zijn ze al langer gewend aan het feit dat er geen avondgebed is. Ook weten ze dat ze tijdens de ramadan hooguit twee gasten mogen ontvangen bij het avondmaal. “Ik ga ervan uit dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Hoogstens zouden jongeren daar later op de avond wat meer moeite mee kunnen hebben, maar zorgen maak ik me niet”, zegt Nahnahi, die in zijn woonplaats ook burgerraadslid is.

Ook Najib El-Allouchi, woordvoerder van El-Feth in Bergen op Zoom, legt zich, met frisse tegenzin in, neer bij de beperkingen. Volgens hem wil het bestuur van deze Marokkaanse moskee elk risico uitsluiten. Van geruchten dat er in een aantal moskeeën tijdens de ramadan overnacht zou worden, wil hij niets weten.

"Hopelijk mogen we aan het eind van ramadan van het slot."

Süleyman Balkaya, de beheerder van de Turkse Süleymaniye Moskee in Tilburg, kan zich er evenmin iets bij voorstellen. “Er gelden echt strenge maatregelen in de moskeeën. ’s Avonds dicht en overdag wel open, maar voor niet meer dan dertig mensen. Bovendien wordt van iedereen de temperatuur opgenomen en iedere moskeeganger draagt een mondkapje, heeft een eigen gebedskleed en blijft op anderhalve meter afstand."

Nahnahi: "Ik kan alleen maar hopen dat we aan het eind van de ramadan, tijdens het Suikerfeest, wat van het slot mogen.” Het Suikerfeest is dit jaar op woensdag 12 mei. Nahnahi's hoop en die van veel geloofsgenoten lijkt uit te komen, want woensdag werd bekend dat het kabinet van plan zou zijn om nog deze maand versoepelingen door te voeren.

"Natuurlijk zouden we het liefst ’s avonds met zijn allen willen eten."

Mehmet Sahinturk zal dat ook als muziek in de oren klinken. De voorzitter van de Islamitische Stichting Ahmet Yesevi in Cuijk is ervan overtuigd dat ook zijn achterban zich aan de regels zal houden. En dat ze niet uitdrukkelijk gewezen hoeft te worden op de coronaregels. “Normaal gesproken kom je tijdens de ramadan ’s avonds met zijn allen bij elkaar. Dat zit er dit jaar helaas niet in”, zegt hij.

Süleyman Balkaya is het daarmee eens. Hij leeft mee met zijn geloofsgenoten die de islam tijdens de coronacrisis, maar vooral gedurende de ramadan, verre van optimaal kunnen belijden. Dat geldt ook voor Balkaya zelf en zijn gezin. “Natuurlijk zouden we het liefst ’s avonds met zijn allen willen eten, maar gelukkig vinden mijn kinderen het geen probleem", aldus de beheerder van de Süleymaniye Moskee in Tilburg.

