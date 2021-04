Teun stopte met zijn kantoorbaan en werd hovenier: 'Het is echt gekkenhuis'

Wachten op privacy instellingen... Vooral Tilburgse hoveniers komen om in het werk (foto: Niels Penninkhof). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zeven dagen in de week tuinen aanleggen: hoveniers komen om in het werk

Hoveniers barsten van het werk. Niet gek dus dat het er steeds meer zijn. Vooral in Tilburg: daar is het aantal hoveniers de laatste jaren met de helft toegenomen. Ook Teun van Gorp liet zijn kantoorbaan voor wat het was. Sinds augustus vorig jaar werkt hij fulltime in de tuin.

Teun is gespecialiseerd in onderhoudsarme tuinen en die zijn hot: “Mensen werken vaak veertig uur in de week. Als ze een keertje vrij zijn, willen ze geen onkruid gaan plukken in de tuin.”

Veel tegels dus. Hij is aan het werk in een tuin in Alphen. De vloer ligt er al, hij is nu bezig met de plantenbakken. Maar zo meteen moet hij even weg: “Ik moet bij de buurman zijn, aan het einde van de straat. Uit elk project komt wel weer een ander project. Of ze zien mijn busje rijden.”

“Ik kon niet weglopen van mijn telefoon of hij ging alweer.”

‘Teuns Tuingemak’ staat met grote letters op zijn busjes, met zijn 06-nummer erbij. Meer reclame heeft hij niet nodig: “Corona zal er ook wel een rol in spelen. Mensen gaan niet op vakantie, dus dat geld wordt ergens anders aan uitgegeven. Nadat het vakantiegeld was gestort, was het echt gekkenhuis. Ik kon niet weglopen van mijn telefoon of hij ging alweer.”

Hoe graag Teun ook wil, hij heeft maar twee handjes: “Ik denk wel eens: hoe ga ik het allemaal voor elkaar krijgen? Op een gegeven moment reed ik meer naar afspraken dan dat ik in de tuin bezig was.”

Iets moois maken, blije gezichten van klanten zien, dat vindt Teun leuker dan wat hij hiervoor deed. Hij was veiligheidskundige en zat op kantoor. Tuinaanleg deed hij er een beetje bij. Maar er was zo veel vraag naar dat hij maar voor zichzelf is begonnen. En dat pakte goed uit.

Landelijk is het aantal hoveniers de laatste jaren met een derde toegenomen. Maar Tilburg doet daar nog een schepje bovenop. Omdat daar meer nieuwbouwhuizen worden gebouwd, vermoedt Teun.

"Gisteren deed ik om elf uur ’s avonds m’n laptop pas dicht.”

Tot begin juni zit Teun volgeboekt. “En dan heb ik het niet over vijf, maar zeven dagen in de week. Van maandag tot en met zaterdag ben ik in tuinen aan het werk en op zondag heb ik vaak afspraken of ik ben bezig met offertes en facturen. Gisteren deed ik om elf uur ’s avonds m’n laptop pas dicht.”

Gelukkig geeft het werk hem energie. Maar thuis zijn ze er niet altijd blij mee, geeft hij toe. “Ik heb nog geen kinderen, dus nu kan het. Ik ben starter, dus als ik nu even gas geef, heb ik er straks profijt van.”

