Zelfs een huis van 1 miljoen wordt tegenwoordig binnen no time verkocht

Er zijn steeds meer miljoenenhuizen in Brabant. Maar zelfs de villa’s, landhuizen en luxe appartementen met torenhoge prijzen boven de miljoen, verkopen tegenwoordig als een dolle. Makelaar Mathijs Metselaars uit Eindhoven legt uit hoe dat kan.

Metselaars is via Vollenbroek Makelaars gespecialiseerd in exclusieve woningen. “De prijsstijgingen van de afgelopen drie à vier jaar zorgen ervoor dat er veel meer panden zijn met een waarde boven de miljoen”, zegt hij.

"Dat komt omdat het geld nu zo goedkoop is."

“Ik denk niet dat er heel veel meer huizen bijgebouwd zijn, maar de huizen die vijf jaar geleden zeven of acht ton waard waren, zijn nu allemaal boven een miljoen gestegen.” Het is ook bij die huizen vechten tussen geïnteresseerden. “Het is nog niet zo gek als in het middensegment. Huizen tussen de drie en de zes ton, daar komen vaak vijftig of zestig kandidaten op af. Maar een huis van een miljoen, komen ook vijftien mensen in een week op af.”

Hij legt uit waar dat door komt: “Geld is nu zo goedkoop. Je kunt makkelijk lenen tegen een laag tarief. Sparen levert weinig op en mensen zijn door corona veel thuis geweest en beseffen dat een fijn huis heel belangrijk is. Daar willen ze best veel voor betalen, zelfs een miljoen of meer.”

"Mensen hebben geld over voor de leukere dingen in het leven."

Metselaars laat een villa zien aan de Buddy Boldenlaan in Eindhoven. Het imposante huis met fitnessruimte, vier slaapkamers en twee badkamers staat te koop voor precies 1 miljoen euro. “Dit pand is in juli 2018 verkocht voor iets meer dan acht ton. Nu stond het de koop voor 1 miljoen en zijn er in twee weken tijd al vijftien mensen komen kijken. Het pand is inmiddels verkocht.”

Dat is natuurlijk heel veel geld. “Het huis is helemaal onderkelderd met een ballenbak, bruine kroeg en een sportzaal. Dat zijn de leukere dingen van het leven en mensen hebben daar geld voor over.”

Toch hoef je geen miljonair te zijn om zo’n huis te kunnen kopen volgens Metselaars: “Je moet wel een heel goed inkomen hebben. En wat eigen geld, dat helpt ook.”

