Studenten in Den Bosch voelen weinig voor corona-zelftest: 'Teleurstellend'

Studenten blijken niet massaal bereid om zichzelf te testen op het coronavirus. Dat concludeert het NRC op basis van de eerste grote pilot onder studenten en medewerkers, uitgevoerd aan Avans Hogeschool, de HAS Hogeschool en het Koning Willem I College in Den Bosch. Voor de ruim drieduizend zelftests die de afgelopen vier weken waren gepland, meldden zich zo’n duizend studenten. Een deel van hen haakte van tevoren al af, anderen kwamen gedurende de pilot niet opdagen.

Carla Nagel, die als extern projectleider de pilot begeleidde, noemt de deelnamebereidheid van slechts dertig procent in de krant 'zeer teleurstellend en niet genoeg'. Waarom de bereidheid mee te doen zo gering was, weet ze niet precies. Volgens Carla piekerden sommige studenten er niet over om vrijwillig een stok in hun neus te doen en waren anderen bang voor een vals positieve test waardoor ze voor niets dagenlang zouden moeten thuisblijven.