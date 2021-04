Freek Bartels speelt hoofdrol in nieuwe musical 'Diana & Zonen'

Freek Bartels speelde dit jaar ook al Jezus in The Passion (foto: kro ncrv). vergroot

De Tilburgse musicalster Freek Bartels is in de musical Diana & Zonen te zien. Hij speelt prins Harry in de musical, die vanaf het najaar te zien is in Amsterdam.

Daarna gaat de productie op tournee langs de Nederlandse theaters. Producent Iris van den Ende maakte afgelopen maand bekend dat er al meer dan 15.000 kaarten waren verkocht.

In het stuk wordt geschakeld tussen het liefdesverhaal van Diana en de Britse prins Charles begin jaren tachtig en de romance van hun zoon prins Harry met Meghan Markle.

Privé-leven

Bartels vertelt in De Telegraaf dat in het theaterstuk vooral de worstelingen in het leven van William en Harry naar voren komen.

"Want ook al zijn het beroemde prinsen, van binnen zijn ze net als jij en ik. In dat opzicht kan iedereen zich ermee identificeren. Volgens mij verlangen ze stiekem hartgrondig naar rust en privacy, maar toch zoeken ze het weer op door aan te schuiven bij een Oprah."

Pijnlijk

Dat interview van Harry en Meghan met de talkshowkoningin omschrijft de acteur als pijnlijk. "Privé zou ik het verschrikkelijk vinden dat alles wat je meemaakt zo publiekelijk naar buiten komt en iedereen er iets van vindt. Ik heb ervan gesmuld, daar niet van. Het is toch een soort reallifeshow XXL die ons allemaal in de ban houdt, maar in feite gaat het me helemaal niks aan."

