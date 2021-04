Hier moet je flink schuiven voor een parkeervergunning in het centrum

Foto: Mattijs Smit vergroot

In het centrum van Oisterwijk zijn de kosten voor een parkeervergunning dit jaar met dertig procent gestegen ten opzichte van 2020. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. Oisterwijk kent hiermee de op een na hoogste stijging van de 123 onderzochte Nederlandse gemeenten.

In Oisterwijk betaal je dit jaar 43,55 euro voor een parkeervergunning in het centrum. Vorig jaar was dit nog 33,50 euro. Alleen in Oldenzaal was de stijging nog hoger. Daar ging het tarief omhoog van veertig naar tachtig euro, een stijging van liefst honderd procent.

Eindhoven de duurste

Van de 123 onderzochte gemeenten zijn de kosten het hoogst in het centrum van Amsterdam. Daar moet je 567,48 euro neertellen voor een parkeervergunning. Van de onderzochte Brabantse gemeenten betaal je in Eindhoven met meest voor een parkeervergunning in het centrum: 375 euro. Vorig jaar was dit bedrag net zo hoog. Den Bosch volgt met 286,24 euro op de tweede plaats. Hier is het tarief 15,7 procent gestegen ten opzichte van 2020. Tilburg eindigt op de derde plaats met een bedrag van 160 euro, evenveel als vorig jaar.

De goedkoopste tarieven in Brabant vind je in Veldhoven, Oosterhout en Cuijk. In Veldhoven kost een parkeervergunning in het centrum, net zoals vorig jaar, 36 euro. Oosterhout volgt met een bedrag van 37,80 euro - een stijging van 1,6 procent ten opzichte van 2020 - en Cuijk bevindt zich op plaats drie met een bedrag van veertig euro. Vorig jaar betaalde je daar nog 39.30 euro voor een parkeervergunning in het centrum.

Autoluw maken of extra inkomsten

Volgens de Vereniging Eigen Huis loopt de uitleg van de gemeenten voor de stijgende vergunningskosten uiteen. Grote steden zouden zo de binnenstad autoluw of autovrij willen maken. Andere gemeenten verhogen de parkeerbelasting om financiële tegenvallers op te vangen, zoals de kosten van zorgtaken of de gevolgen van de coronacrisis.

Veel middelgrote gemeenten gebruiken een betaalde parkeervergunning om de parkeerdruk te verlagen, bijvoorbeeld door forensen te weren uit woongebieden rond een station.

De Vereniging Eigen Huis richtte zich bij dit onderzoek op de eerste parkeervergunning van centrumbewoners. Vaak is het centrum de duurste parkeerzone binnen een gemeente. Alle genoemde bedragen zijn afkomstig van de 123 onderzochte gemeenten.

