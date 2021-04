Vogel zit al twee dagen gevangen onder de dakgoot, brandweer komt te hulp

Een ekster heeft twee dagen gevangen gezeten onder een dakgoot op de eerste verdieping van een huis in Helmond. De brandweer moest er vrijdagochtend aan te pas komen, om het diertje uit zijn benarde positie te bevrijden.

De vogel was terechtgekomen achter een stuk gaas, dat gespannen was tussen de dakgoot en een rolluik van een huis aan de Narcissenstraat in Helmond. Gaas dat er juist was gespannen door de bewoners om vogels er weg te houden. Hoe de ekster zich er tóch tussen had weten te wurmen, is niet duidelijk.