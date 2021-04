Vogelverschrikkers vliegen de winkel uit om kauwen te verjagen

Kauwen nestelen vaak onder dakpannen (foto: Robert te Veele). Kauwen vormen in het voorjaar koppeltjes (foto: Robert te Veele) Volgende Vorige vergroot 1/2 Kauwen nestelen vaak onder dakpannen (foto: Robert te Veele).

Ze zullen maar net jouw dakgoot of zonnepaneel hebben uitgezocht om een nest te bouwen: kauwen. De zwart gevederde vogels kunnen behoorlijk wat schade en overlast veroorzaken. André Frijters uit Rijsbergen is expert in het verjagen van de plagende vogels. "Of ik het druk heb? En niet zo'n klein beetje ook."

Hoorndol worden veel mensen ervan. Tijdens het broedseizoen dat in april begint, zijn de kraaiachtige vogels van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig om vakkundig een nest te bouwen. En dat betekent vaak gaten in de dakisolatie, verstopte schoorstenen en kapotgetrokken zonnecollectoren. Het leidt tot de nodige frustraties bij huiseigenaren. Zeker ook als de vogels ongewenst jouw zolderkamer binnendringen of poep en een takkenbos voor de deur achterlaten.

"Kauwen vinden het heerlijk onder zonnepanelen."

Bij André staat de telefoon in het voorjaar dan ook roodgloeiend. Met zijn bedrijf Vogelverschrikker.nl importeert en verkoopt hij al meer dan 25 jaar de meest uiteenlopende spullen om vogels te verjagen. Hij is een autoriteit op dat gebied. Meerdere malen werd hij zelfs door het Vaticaan gebeld om voor de paus meeuwen te verwijderen.

Nu verlaten lasers, nep-roofvogels, knalapparaten en angstaanjagende vliegers in raptempo het magazijn. "Het zijn nu voornamelijk particulieren die advies en spullen willen om van hun tijdelijke bewoners af te komen. Later dit jaar zijn dat onder meer landbouwers en fruittelers", vertelt de expert.

"Als de vrouwtjes al zitten te broeden, dan moet je er van afblijven."

De overlast van de amper veertig centimeter lange kauw staat op dit moment met stip op nummer één. André: "Die hebben nu koppeltjes gevormd en zijn vaak met veel bij elkaar. Ze vallen nu extra goed op in de steden en dorpen. De kauwen vinden het namelijk heerlijk om een nest te bouwen onder zonnepanelen. Daar zijn er steeds meer van, dus neemt het aantal broedplaatsen bij woningen ook snel toe."

En hebben de vogels inmiddels met flink wat geweld een nest gebouwd, dan houdt de pech voor de gedupeerde bewoners nog niet op. Even de ladder opgaan om de kraamkamer te ontmantelen, is er niet bij. Tenminste, niet als de blauw-groenige eitjes al in het warme nest zijn geworpen. Want - alsof de diertjes het zelf ook weten - ze zijn beschermd. "Als de vrouwtjes al zitten te broeden, dan moet je er van afblijven. Je mag de dieren dan niet meer verjagen", legt André uit.

"Tot die tijd moet je er maar van proberen te houden.."

Vangen of afschieten is dus uit den boze. En die afschrikwekkende neproofvogel op het balkon, zit al veel te lang stil voor de intelligente beestjes. Zet die maar op je pas ingezaaide gazon. "Want vergeet niet dat het slimme vogels zijn hoor. Hebben ze eenmaal een nest, dan verdedigen ze dat met hun leven. Daarbij helpen de vogels elkaar. Al zullen ze je niet direct aanvallen, zoals meeuwen doen."

De oplossing om echt van de overlast gevende kauwen onder de zonnepanelen en dakpannen af te komen, ligt in het aanbrengen van vogelweringen. "Dichtmaken is het beste. Dat moet dan wel gebeuren voordat ze in het volgende voorjaar opnieuw nesteldrang krijgen." Tot die tijd heb je er een paar tevreden bewonertjes bij en moet je er maar van proberen te houden.

