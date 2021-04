Wachten op privacy instellingen... De mannen van SC Gastel aan de talkshowtafel (foto: Erik Peeters). De talkshownaam Transfervrij prijkt op een videoscherm in de studio (foto: Erik Peeters) Side-kick Kevin van Vlimmeren (foto: Erik Peeters) Presentator Mats Helmons (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/5 Johan en René kunnen stoppen met Veronica Inside, SC Gastel steelt de show

Geen woord over de slippertjes van Marco Borsato of de tranen van Fred van Leer. Nee, bij de nieuwe voetbalshow 'Transfervrij' in 't Veerhuis in Oud Gastel praten ze alleen over alles wat er zich op en rond de groene grasmat afspeelt. “We zijn daarmee de tegenhanger van Veronica Inside, maar dan beter”, lacht presentator Mats Helmons.

Hij en zijn voetbalmaatjes Jarmo Wierikx, Tim Brouwers, Robin Dierks en side-kick Kevin van Vlimmeren bespreken in hun online talkshow wekelijks de actuele voetbalnieuwtjes. “We steken onze mening niet onder stoelen of banken. Of het nu gaat over SC Gastel of FC Barcelona”, aldus Jarmo.

"Normaal ouwehoeren we na de wedstrijd."

Het idee voor het voetbalpraatprogramma komt van Mats, die naast anchorman ook middenvelder is in het eerste elftal van SC Gastel. “Ik zat maandagavond na de geweldige wedstrijd van Barcelona tegen Real Sociedad naar Veronica Inside te kijken. René en Johan hadden het over van alles, maar nauwelijks een woord over het elftal van trainer Koeman. Toen kwam ik op het idee om een eigen talkshow te starten.”

“We zijn goede vrienden bij SC Gastel. Onder normale omstandigheden ouwehoeren we na de wedstrijd tijdens de derde helft over voetbal. Maar dat kan nu natuurlijk niet. Kevin heeft hier in 't Veerhuis een complete studio staan en eigenlijk doen we hier aan tafel precies hetzelfde als in de kantine met een pilsje erbij”, vertelt Jarmo.

"Ronald Koeman zou natuurlijk leuk zijn."

In 'Transfervrij' draait het niet alleen om analyses en meningen. Kijkers kunnen ook vragen stellen en meedoen aan een quiz. Daarnaast willen de makers spelers of trainers uit gaan nodigen aan tafel. Mats: “Ronald Koeman of Ryan Gravenberch van Ajax zou natuurlijk leuk zijn maar ook voetballers uit de amateurcompetitie zijn welkom.”

De eerste livestream op Facebook werd door zo’n driehonderd mensen bekeken. De vrienden hopen dat dit aantal de komende tijd snel oploopt. “Een paar honderdduizend moet makkelijk lukken. Dus Johan en Wilfred wanneer jullie een keertje niet kunnen of stoppen, nemen wij het zo van jullie over”, grapt Jarmo. "Alleen een huisband ontbreekt nog maar wanneer de mannen van Kensington tijd over hebben, mogen ze komen spelen hoor", vult Mats aan.

De eerstvolgende livestream van ‘Transfervrij’ staat gepland voor vrijdag 16 april om kwart over zeven.

