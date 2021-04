'Van Gerwen oogt gretig, maar is best wisselvallig tijdens Premier League'

Michael van Gerwen tijdens de Premier League (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Met nog één wedstrijd te gaan voor het eerste blok in de Premier League of Darts eindigt, staat er een belangrijk duel voor Michael van Gerwen op de planning. Niet zozeer voor de ranglijst, maar wel voor het gevoel waarmee ‘Mighty Mike’ huiswaarts zal keren. Een tevreden gevoel, of een kater.

Job Willemse

Na dag vier staat Van Gerwen op de derde plek op de ranglijst. Twee keer won de darter uit Vlijmen, één keer speelde hij gelijk en één keer stapte Van Gerwen als verliezer van het podium. Die verliespartij was op donderdag, toen James Wade met 7-3 te sterk was. En dat terwijl Van Gerwen een dag eerder Rob Cross van het bord gooide met een gemiddelde van 108.

Wisselvallig

“Van Gerwen is wisselvallig”, stelt dartscommentator Jacques Nieuwlaat na de vier optredens van de nummer twee van de wereld. “En hij weet zelf niet echt waar het vandaan komt. Hij voelt zich telkens goed, zo laat hij weten. Waar het dan wel aan ligt? Ik durf het niet te zeggen.”

Dartsverslaggever Arjan van der Giessen is voor RTL7 aanwezig in Milton Keynes, waar de Premier League gespeeld wordt. Hij ziet en spreekt Van Gerwen dagelijks en ziet ondanks de wisselvalligheid een andere Van Gerwen dan voorheen. “Hij is gretig en komt opgewekt op me over”, zegt Van der Giessen. “Hij is andere darters ook weer wat aan het klieren, dat doet hij alleen als hij zich goed voelt. Hij oogde zeker tijdens de eerste drie avonden gretig, behalve donderdag tegen James Wade, toen speelde hij belabberd.”

Saaiste speler

Die nederlaag tegen de Engelsman deed pijn bij Van Gerwen. Hij zakte door de ondergrens. “Ik weet van te voren dat hij de saaiste speler is om tegen te spelen, hij toont geen emotie. Hij doet gewoon zijn eigen ding. Dit mag ik gewoon niet laten gebeuren en het gebeurt me toch”, vertelde Van Gerwen voor de camera van RTL Darts.

Volgens Van der Giessen is het typerend dat Van Gerwen mee ging in het spel van Wade. “Dat laat zien dat hij nog niet de oude is. Hij is nog kwetsbaar, blaakt nog niet van het zelfvertrouwen als normaal. En hij wil misschien ook wel te graag laten zien dat hij nog steeds de beste is.”

Goed gevoel of een kater?

Vrijdagavond zal ‘Mighty Mike’ uit een ander vaatje moeten tappen. Zijn tegenstander Nathan Aspinall heeft evenveel punten als Van Gerven. “Als hij wint zal hij met een tevreden gevoel terug naar huis keren. Verliest hij, dan zal hij een kater overhouden aan dit eerste blok”, zegt Van der Giessen.

Nieuwlaat: “Ik denk wel dat hij goed zal gaan gooien vanavond. Aspinall is een speler die ook zijn emoties toont en dat is in het voordeel van Van Gerwen. Daar kan hij inspiratie en motivatie uit halen. Komt bij dat het de laatste wedstrijd is van dit blok, hij zal gebrand zijn om die te winnen en om dan met een goed gevoel weg te gaan. Het wordt sowieso een mooi duel.”

