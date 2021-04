30 miljoen voor ontwikkeling hypermoderne buslijn zonder chauffeur

Zo gaat de bus er uitzien (foto: gemeente Eindhoven). vergroot

Het Rijk heeft 30 miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van de Brainportlijn, een hypermoderne busverbinding in Zuidoost-Brabant. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De bus krijgt zonnecellen en wordt zonder chauffeur ingezet. De ontwikkeling gaat in totaal zeker een miljard euro kosten. Het geld komt uit het zogenoemde Nationaal Groeifonds. Dat is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen, die van meerwaarde zijn voor economische groei in de toekomst.

De buslijn moet passagiers onder meer naar de High Tech Campus in Eindhoven, de Automotive Campus in Helmond en ASML in Veldhoven brengen. Het doel ervan is om de regio aantrekkelijker te maken en de bereikbaarheid te vergroten.

Het geld is volgens de ministeries van Economische Zaken en Financiën bedoeld voor de ontwikkeling van het innovatieve deel van de Brainportlijn. Onder meer DAF en de TU in Eindhoven houden zich met het project bezig.

Het kabinet geeft de komende jaren 20 miljard euro uit voor innovatieve projecten. Vandaag is een eerste deel verdeeld over tien projecten, vooral in de Randstad. Vanaf volgende maand kunnen instanties een nieuwe gooi doen naar een bedrag uit het Nationaal Groeifonds.

