Weer gelijkspel Van Gerwen in Premier League

Michael van Gerwen tijdens de Premier League (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

De vijfde partij in de Premier Leauge van darter Michael van Gerwen uit Vlijmen is in gelijkspel geëindigd. Net als in de vierde partij verspeelde Van Gerwen punten. Tegen Nathan Aspinall werd het 6-6, nadat ‘Mighty Mike’ eerder nog op een voorsprong van 4-2 stond.

"Het scorend vermogen van Nathan was fantastisch, maar ik had op 6-5 vanaf 170 moeten toeslaan. Uiteindelijk moet ik toch tevreden zijn met een gelijkspel, maar als je de kans krijgt om te winnen, moet je die kans wel pakken", zei Van Gerwen bij RTL7.

Het is nu even pauze voor de vijfvoudig wereldkampioen. Van 19 tot en met 22 april is de tweede speelweek in Milton Keynes.

