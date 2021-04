Coronanieuws: Extra vaccins voor ziekenhuispersoneel, valse brief 'RIVM'

10.19

Een 26-jarige man is vrijdagavond rond elf uur aangehouden in Tilburg omdat hij zich niets aantrok van de avondklok. Een agent zag hem naast de Dongenseweg met een fiets lopen en sprak hem aan. In de tas die de man bij zich had, vond de agent een mes. De man is daarop meegenomen naar het politiecellencomplex, het mes is in beslag genomen.