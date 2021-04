Automobilist racet met hoge snelheid door woonwijken in Etten-Leur

Een rijbewijs (foto: Flickr/mystic_mabel). vergroot

Een man die pas net zijn rijbewijs heeft, moest dit vrijdagnacht inleveren in Etten-Leur. Een agent betrapte hem toen hij met enorme snelheid door verschillende woonwijken racete. Onder meer over de Hoevenseweg en in de Concordialaan.

Op beelden is te zien dat de agent ruim 130 kilometer per uur moest rijden om achter de automobilist aan te gaan. Nadat het gelukt was om de automobilist te laten stoppen, moest de bestuurder zijn rijbewijs inleveren.

Daarnaast moet hij zich aanmelden voor een rijvaardigheidscursus en de kosten voor deze cursus moet hij zelf betalen.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.