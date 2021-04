Jurgen verloor alles bij verwoestende brand, vrienden schieten hem te hulp

Jurgen kreeg niet alleen geld via de actie, maar ook een berg kleding. (Foto: Rosemarijn Haima) vergroot

Hij woonde net een maand in zijn gloednieuwe appartement in Breda. Maar een felle brand zorgde er voor dat de 25-jarige Jurgen Knol letterlijk met lege handen op straat stond. Alles, zijn meubels, persoonlijke spullen en zijn kleren gingen verloren in de vlammen. Vrienden van Jurgen besloten hem te helpen en begonnen een inzamelingsactie. Die is zo succesvol, dat het benodigde geld al binnen een dag binnen is.

Rosemarijn woonde tot voor kort met Jurgen in een studentenhuis. Zij is een van de initiatiefnemers van de actie. "We hadden de avond ervoor nog samen een wijntje gedronken in zijn nieuwe huisje en tegen elkaar gezegd, wat ziet het er fantastisch uit", vertelt ze. "En de volgende avond stonden we daar bij een rokende puinhoop."

"Het is verschrikkelijk wat hem is overkomen en we wilden iets voor hem doen. Want een goeie vriend laat je niet in de kou staan."

Vijfduizend euro, dat was waar de vrienden op hoopten. "Vrijdag hebben we de inzamelingsactie online gezet en we konden echt niet geloven hoe snel het ging", zegt Rosemarijn. "Bijna tweehonderd mensen hebben geld gestort. Collega's, vrienden, buren maar ook mensen die we helemaal niet kenden. Dat is echt super lief."

Het vuur in het wooncomplex ontstond donderdagavond op de vierde etage. De felle brand verwoestte het appartement en zette de gangen van het gebouw vol rook. Andere bewoners moesten naar buiten vanwege de rookontwikkeling. Jurgen was op dat moment niet thuis.

"De plek waar de bank stond, daar is niets meer van over."

Nadat de brandweer het vuur had geblust, zijn Jurgen en Rosemarijn dezelfde avond nog gaan kijken. "We schrokken enorm van wat we zagen", zegt Rosemarijn. "Bijna alles was uitgebrand. De plek waar de bank stond, daar is niet meer van over. Ook alle spulletjes met een emotionele waarde zijn verdwenen, het is echt een nachtmerrie."

"We dachten eerst dat we sommige kleren nog wel naar de stomerij konden brengen, maar overal zit een zwarte roetlaag op. Volgens de brandweer krijg je die geur er nooit meer uit", aldus Rosemarijn.

"Als hij in bed had gelegen, dan had hij misschien niet eens weg kunnen komen."

De twee vrienden realiseren zich goed dat Jurgen veel geluk heeft gehad. "Een brandweerman vertelde ons dat het met zo'n vlammenzee binnen drie minuten 700 graden wordt. Als hij in bed had gelegen, of hij had onder de douche gestaan, dan had hij misschien niet eens weg kunnen komen."

Mogelijk is de brand onder de bank ontstaan bij een stekkerdoos, maar dat moet nog worden onderzocht. Het huurappartement moet helemaal worden gerenoveerd, een intensieve klus die een maand of twee gaat duren.

Niet alleen financieel is Jurgen geholpen, hij kreeg ook een een hele berg met kleding gedoneerd. "Een andere vriendin heeft dat voor hem geregeld", zegt Rosemarijn. "Het is hartverwarmend, en Jurgen is overweldigd door het besef dat mensen hem willen helpen en dat hij er niet alleen voor staat."

