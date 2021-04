Kattendetective Corrie vindt 100 katten per jaar terug voor baasjes

De katten van Corrie (Foto: Corrie Kant). vergroot

Zie je een verdwaalde kat lopen of is je eigen huisdier vermist? Dan moet je bij Corrie Kant uit Kaatsheuvel zijn. Zij speurt dagelijks op Facebook naar gevonden en vermiste katten. "Ik hou zelf niet bij hoeveel, maar iemand vertelde me laatst dat ik zo'n honderd katten per jaar terugvind", vertelt Corrie.

Corrie begon zo'n negen jaar geleden met het vrijwillig opsporen van vermiste huisdieren. Dat doet ze door op alle mogelijke sites, Facebookgroepen en op Marktplaats te kijken naar foto's die mensen plaatsen van dieren die ergens gevonden zijn of juist vermist worden. Dat zijn bijvoorbeeld lokale Facebookgroepen zoals 'Gevonden/verloren in Tilburg' of pagina's van dierenopvangcentra door heel Nederland. "Ik zit in minimaal vijftig groepen", vertelt de kattendetective.

"Ik ga nooit specifiek op zoek naar één kat, want dan vind je die nooit. Ik kijk iedere dag welke dieren er vermist of gevonden zijn. Veel foto's sla ik dan op in mijn telefoon." Corrie ziet zo soms dat een kat op een 'vermist-foto' wel erg veel lijkt op een kat die ergens anders weer wordt geplaatst als 'gevonden'. Dan legt ze contact met het baasje dat zijn kat kwijt is en met de vinder om te kijken of het een match is.

Sommige katten zijn gechipt, dus Corrie gaat ook wel eens met haar chipreader te werk. "Als ik bijvoorbeeld een dagje in Amersfoort ben, plaats ik in die lokale Facebookgroepen dat ik bij mensen daar langs kan komen met een chipreader. De meeste mensen hebben dat namelijk niet. Maar daarmee kun je bij gevonden katten die gechipt zijn, zien wie het baasje is."

Corrie wist met haar speurwerk deze week nog kat Jerry, die ruim een jaar vermist was, te herenigen met zijn baasjes in Loon op Zand. Maar dat is geen uitzondering. Jaarlijks vindt ze met deze werkwijze zo'n honderd katten terug. "Als het lukt, krijg ik er altijd een vredig gevoel van. Ik hoef er verder ook niks voor terug. Ik ben gewoon blij dat die kat dan weer thuis is", vertelt Corrie.

Vanwege haar auto-immuunziekte kan Corrie niet werken. Dat geeft de dierenvriend de ruimte om minimaal vijf uur per dag op het internet naar katten te speuren. "Ik vind dat elk dier terug naar de eigenaar moet kunnen. Ik heb hier veel plezier in. Maar het is wel veel werk. Dus ik doe het alleen als ik niks te doen heb. Ik sla ook wel eens een dagje over.

Inmiddels is Corrie een bekend begrip voor mensen die een dier kwijt zijn. "Mensen nemen vaak contact met mij op. Of ik hun kat op internet ben tegengekomen of dat ik ergens een chip kan komen uitlezen. Of ze sturen foto's van rondzwervende katten die ze ergens zien lopen."

Helaas kan Corrie niet overal op ingaan. "Ik kan niet alles achterhalen. Want op sommige sites staan bijvoorbeeld geen gegevens van de mensen die een foto hebben geplaatst van een gevonden kat. Dus ik kijk vaak ook naar wat haalbaar is om te kunnen achterhalen."

Ze hoopt verder dat mensen beter nadenken als ze ergens een verdwaalde kat zien rondlopen. "Je moet een kat niet voeren, want dan blijft hij terugkomen en gaat hij nooit meer terug naar huis. En ik raad altijd iedereen aan om hun dier te chippen." Ze heeft zelf ook twee katten, maar die houdt ze veilig binnen.

