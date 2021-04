Aso dumpt zeven zakken afval… maar laat ook zijn adres achter

Iemand die de weg naar een container niet kon vinden, heeft onlangs zeven grote zakken vol afval gedumpt aan de rand van natuurgebied de Kampina in Oisterwijk. Maar diegene kan een fikse boete verwachten, want tussen het afval lag ook een pakketje met daarop zijn adres.

Naast het feit dat afval dumpen natuurlijk verboden is, waren de zakken ook nog op een heel vervelende plek gedumpt. “Alles lag aan de rand van een beek. Dieren kunnen aan het afval gaan trekken en het kan in het water terechtkomen. Een gevaarlijke plek dus”, legt hij uit.

400 euro boete De boswachter heeft het afval in zijn eentje opgeruimd, maar toch is de dumper er nog niet vanaf. Tussen de lege verpakkingen en de aardappelschillen lag namelijk ook een postpakketje met daarop het adres van de dumper. “Diegene kan een behoorlijke boete tegemoet zien, van minimaal vierhonderd euro.”

Een week eerder deed een andere dumper precies hetzelfde. Boa’s vonden zondag een flinke berg afval aan de Sebretsedijk in Moergestel. Tuinstoelen, kinderspeelgoed en vuilniszakken lagen verspreid over een wandelpad in het natuurgebied. Maar de dumper had zijn adres én telefoonnummer achtergelaten en moet nu een boete en de opruimkosten betalen.