Willem II met pijnlijke cijfers onderuit op bezoek bij Heracles Almelo

Willem II ging zaterdagavond kansloos onderuit op bezoek bij Heracles Almelo. De thuisploeg speelde niet eens geweldig, maar wat de Tilburgse formatie daar tegenover wist te zetten was nog slechter. Uiteindelijk eindigde het duel in een 4-0 nederlaag. Wat viel er nog meer op tijdens het duel in Almelo?

1. Passie en strijd

De spelers van Willem II weten al een tijdje dat ieder punt in de strijd tegen degradatie een belangrijk punt is. De gelijke spelen op bezoek bij FC Twente en Vitesse werden dan ook gevierd. In beide duels was er mede door de passie en strijd uitzicht op meer dan een gelijkspel. In Almelo was van die instelling echter niets te zien. Willem II speelde gezapig, zonder de absolute wil om voor iedere meter te strijden. Terwijl dat het minste is wat je mag verwachten, honderd procent inzet.

2. Kinderlijk verdedigen

De stadionklok gaf vijf gespeelde minuten aan toen de bal voor het eerst achter Willem II-goalie Aro Muric verdween. Het werd Sinan Bakis totaal niet moeilijk gemaakt, de Willem II-spelers bleven op gepaste afstand en zagen de Heracles-spits raak koppen. In de tweede helft stonden er 24 seconden op de teller toen Heracles weer scoorde. Het was de 3-0, weer vanuit een hoekschop. Dit keer was het Robin Pröper die alle ruimte kreeg om de bal in het doel te werken. Twee keer kort na de start van een helft kinderlijk verdedigen bij een dood spelmoment, onbegrijpelijk.

3. Het spel maken

Tegen AZ was het de rode kaart van Teun Koopmeiners die ervoor zorgde dat de tegenstander het initiatief bij Willem II legde. Heracles Almelo deed na de vroege openingstreffer min of meer hetzelfde. De thuisploeg ging niet enorm hard op zoek naar een volgende treffer, het bleef redelijk ver op eigen helft staan. En juist daar heeft Willem II moeite mee, het spel maken. Vanuit de opbouw wist de ploeg van trainer Zeljko Petrovic eigenlijk niets te creëren. En dat is zorgwekkend te noemen. Zeker ook met het oog op de volgende wedstrijd, thuis tegen RKC. De Waalwijkse ploeg hoeft vrijdag 23 april, kijkend naar de ranglijst, niet per se.

4. Saddiki en Llonch

Een klein uur speelden Driess Saddiki en Pol Llonch centraal op het middenveld bij Willem II. Het duo was vorig jaar van grote waarde, maar speelde deze jaargang bijna niet samen. De verwachtingen zijn hoog, maar het Marokkaans-Spaanse koppel wist die nog niet waar te maken. De twee controlerende spelers kwamen bijna niet in het spel voor.

Een kwartier na rust haalde Zeljko Petrovic Llonch naar de kant. Hij stond, net als Sebastian Holmén op scherp en zou bij een gele kaart het duel met RKC aan zich voorbij moeten laten gaan.

