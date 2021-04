Midden in de nacht op zoek naar een slaapplek, wat doe je dan?

De vernielde ruit. (Foto: Wijkagent Marco/Instagram) vergroot

Stel, je komt uit Zwolle, belandt zaterdagnacht in Maarheeze en bent op zoek naar een slaapplek. Wat doe je dan? Een 44-jarige man bedacht een creatieve oplossing. Hij belde rond drie uur 's nachts de politie dat hij een ruit had vernield bij een bedrijf aan Den Engelsman in Maarheeze.

Hij vertelde vervolgens dat hij zichzelf graag wilde aangeven, zo meldt een wijkagent zondag op Instagram. De agent nam een kijkje en zag inderdaad dat de ruit kapot was geslagen. De Zwollenaar verklaarde dat hij ergens wilde slapen, en dan het liefst op het politiebureau voor een nacht of twee.

Kopje koffie

Bij aankomst in het cellencomplex vroeg hij of hij een kopje koffie mocht hebben. De agent vertelde hem daarop dat ze een noodhulp-eenheid zijn, die wordt ingezet bij ernstige zaken zoals reanimaties. "Ja, maar ik had ook door de kou ziek kunnen worden", was de reactie van de Zwollenaar.

Daarop is de celdeur achter hem op slot gegaan. "En daarna heb ik een espressootje gedronken", aldus de wijkagent op Instagram. Het is niet bekend of de man inderdaad twee nachten mag 'logeren' in Maarheeze.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.