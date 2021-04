Terrassen week later open, horeca is het beu: ‘Iedereen wordt knettergek’

De terrassen blijven een week langer leeg (archieffoto: Henk Voermans). vergroot

De terrassen mogen op 21 april nog niet open. De geplande versoepelingen worden namelijk met een week opgeschoven. Horecaondernemers zijn op zijn zachtst gezegd niet blij: “Iedereen wordt knettergek van het wachten.”

Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Nederland in Breda is het helemaal beu. “Dit is het resultaat van wanbeleid. Als RIVM, de GGD en het Ministerie er een teringzooi van maken, zijn wij degene die daar keihard voor gestraft worden.”

"Horecaondernemers betalen weer de rekening."

Volgens De Vos keken hij en zijn vele horecacollega’s enorm uit naar de 21e en is dit een grote teleurstelling. “Je moet je terras in orde maken, bestellingen doen, voldoende bier hebben want heel Nederland wil natuurlijk een biertje omdat het zo lang heeft stilgelegen. Daar ben je constant mee bezig. Dus je wordt telkens weer overvallen door deze onkunde.”

Hij wil benadrukken dat horecaondernemers veel respect hebben voor de ‘mensen die op de ic staan te knokken.’ “Maar heel Nederland heeft hier last van. Als vaccineren de uitweg is, zorg dan dat dat op orde is. Horecaondernemers betalen weer de rekening.”

Niek van de Klundert, eigenaar van café de Rozenknop in Eindhoven, baalt van het uitstellen van de versoepelingen, maar kan het wel begrijpen. “We vroegen ons wel af hoe dat dan op Koningsdag zou gaan. Mensen hebben zes maanden opgesloten gezeten en dan zou iedereen zich die dag ineens moeten inhouden.”

"We gaan kijken wat we met Koningsdag gaan doen."

Toch durft hij ook nog geen hand in het vuur te steken dat zijn terras op 28 april wél opengaat. “We zijn nu al 25 weken dicht, als het er 26 weken worden, zit daar het verschil niet in voor ons. Dus het is enorm frustrerend, maar het moet ook reëel zijn. Voor nu is het even doorbijten.”

Het overkoepelende Koninklijke Horeca Nederland zegt in een reactie dat het uitstellen 'uitermate teleurstellend en een keiharde klap in het gezicht van horecaondernemers is'. KHN zegt al maanden aan te geven dat er in deze coronatijd meer mogelijk is, dat de terrassen veilig open kunnen.

De Vos baalt dat hij nu tijdens Koningsdag dicht is en overweegt een actie. "We gaan eens kijken hoe we dat gaan doen. Want we zijn niet gek he? Als de temperatuur omhoog gaat, zien we nog wel... Dat is voor ons zo'n belangrijke dag en we zijn het kotsbeu dat we als kleuters worden behandeld."

