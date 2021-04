Toch geen terrasje met familie op trouwdag van Gavin en Carmen

Gavin en Carmen trouwen op 21 april en sprongen vorige week een gat in de lucht toen hoorden dat er die dag versoepelingen ingingen. Maar nu worden die een week uitgesteld en zit een terrasje pakken met het gezelschap er niet meer in.

Toch hebben ze enorm veel zin in hun bruiloft: “Het is niet leuk, maar het feest houden ze tegoed. We kunnen toch beter volgend jaar een groot feest geven waarbij we iedereen kunnen uitnodigen. Dan kunnen we iedereen hopelijk ook weer de hand schudden. Maar we gaan gewoon trouwen de 21e en daar draait het om.” Corona of niet, de trouwdatum datum is heel symbolisch voor het stel, want op die dag in 2015 kregen de twee verkering.