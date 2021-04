Gavin en Carmen trouwen op 21 april en dromen van versoepelingen

Gavin van der Velden (27) en Carmen Suiker (26) uit Schijndel trouwen precies op de dag dat de coronaregels mogelijk versoepeld worden. En dus wordt hun geluksdag 21 april misschien nog wel gelukkiger. "Ik sprong een gat in de lucht", lacht Carmen.

De twee hielden eerder al rekening met het meest karige scenario. “Dan heb je een ceremonie van een uur, wat foto’s en dan moet iedereen alweer naar huis.” Maximaal dertig gasten zouden dan welkom zijn op het enorme kasteel in Heeze. “En dat is met de fotograaf en de ceremoniemeester inbegrepen, zo streng is het”, weet Carmen. Gavin vult aan: “Met een terras kunnen we het programma misschien wel oprekken tot vijf uur. Dan verdubbel je de tijd!”