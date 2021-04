Horeca over verwachte heropening van terrassen: ‘Eerst zien en dan geloven'

De terrassen na 21 april (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Als de coronacijfers niet de verkeerde kant op gaan, mogen de terrassen vanaf woensdag 21 april weer open. Dat zorgt bij de Brabantse horecaondernemers voor een feestelijke stemming maar tegelijkertijd zijn ze ook sceptisch. In Helmond geloven ze het nog niet helemaal: "Het is al vaker uitgesteld." De horecavereniging in de gemeente Meierijstad reageert: "Als het waar is, ben ik blij."

Na een verplichte sluiting van zes maanden mag de horeca dus weer buiten een drankje schenken en eten serveren. "Heel verrassend nieuws", reageert Ruud Bakker, voorzitter van de horecavereniging in Eindhoven. "Hopelijk is het dan wel beter weer dan nu."

"We zijn al vaker lamgeslagen."

Johan de Vos uit Breda opende zijn terras op 2 maart al eventjes. De stoelen waren direct bezet maar na een halfuur was de pret al voorbij. "Eerst zien en dan geloven", is zijn eerste reactie op het nieuws. "Maar laat ik niet te pessimistisch zijn. Hopelijk kunnen we op 21 april weer beginnen met een stukje toekomst."

Bjorn van de Brug heeft vijf horecazaken in Helmond en kreeg kippenvel toen hij hoorde dat ze weer open mogen. "Maar ik ben heel sceptisch, we zijn al vaker lamgeslagen." Hij is wel blij dat het in eerste instantie bij de terrassen blijft. "Dan kunnen we rustig opstarten en niet meteen vol erin, dat was een jaar geleden een ramp."

"Het is zuur voor de collega’s zonder terras."

Maar in de gemeente Meierijstad zien ze alleen de terrassen open juist niet zitten. Robert van den Brand is voorzitter van de lokale horecavereniging en wil ook ruimte hebben om een bepaald aantal mensen binnen te ontvangen. "Er zijn heel veel zaken in onze gemeente die helemaal geen terras hebben. Die hebben aan de heropening helemaal niks." Maar tegelijkertijd is Van den Brand ook gematigd positief: "Dit begint ergens op de lijken."

Van de Brug snapt de horeca in Meierijstad heel goed. "Ik heb negenhonderd terrasstoelen en ben dus heel blij. Maar het is zuur voor de collega’s zonder terras of die een nachtfunctie hebben." De Helmondse horecaman denkt dat de eerste weken de horecazaken een dagfunctie krijgen. "Het is nog te fris om ’s avonds op het terras te eten en borrelen."

"Opstarten na een sluiting van een halfjaar kost veel tijd."

In Eindhoven zijn ze ondertussen nog druk bezig om te zorgen dat de terrassen groter mogen worden. "Daar moet de gemeente nu wel tempo mee maken", concludeert Bakker. "De plannen zijn ingediend, alleen nog de puntje op de i zetten." Voor de zaken op het Stratumseind wordt het passen en meten in de smalle straat, maar op de Markt is alle ruimte voor mooie terrassen.

Nog twee weken tot de gedeeltelijke heropening dus. En die tijd hebben ze horecazaken ook echt nodig weet Johan de Vos te vertellen. "We worden wel echt overvallen met dit nieuws. We moeten nu echt aan de bak, niet alleen wij maar ook alle leveranciers."

Ruud Bakker vult aan: "Opstarten na een sluiting van een halfjaar kost veel tijd. Alle versproducten moeten weer besteld worden en de tappen moeten weer vol." In Helmond heeft Van de Brug alle bestellingen al gedaan. "Dat hadden we voor Pasen gedaan en dat hebben we nu opgeschoven, wij zijn dus goed voorbereid."

"Laten we hopen dat dit de eerste stap naar normaal is."

De grote vrees van de ondernemers is dat het weer een tijdelijke opening is. "Dit moet echt een definitieve heropening zijn", zegt de horecaman uit Eindhoven. "Laten we hopen dat dit de eerste stap naar normaal is." Johan de Vos hoopt vanaf nu op een zonnige toekomst. "Er was een gebrek aan perspectief, een gebrek aan toekomst. Nu kunnen we samen weer verder bouwen."

Foto: Ronald Sträter. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.