Nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw in aantocht: 'Geef je op!'

Goed nieuws voor Boer zoekt Vrouw-fans: er komt een nieuw seizoen aan. Dat maakte Yvon Jaspers zondagavond bekend in een speciale uitzending over alle Boer Zoekt Vrouw-baby's. De opnames voor het nieuwe seizoen beginnen dit jaar.

"Als het afgelopen uur iets heeft aangetoond, dan is het wel dat Boer zoekt Vrouw voor échte liefde zorgt. En daar wilden wij nog wel een tijdje mee doorgaan", vertelt de uit Boxtel afkomstige presentatrice. "Dus, zit jij nou in je eentje op de bank, vrijgezel te wezen? Ben je boer of boerin? Ga dan nu naar onze website en geef je op. En wie weet sta ik binnenkort wel bij jou op het erf."



Tv-debuut

Het koppelwerk van het tv-programma heeft maar liefst negentig spruiten opgeleverd. Eén van die spruiten is Sterre, de dochter van Steffi en Roel uit Boekel. De drie maanden oude baby maakte zondagavond haar tv-debuut in de babyspecial. Het meisje is vernoemd naar haar peettante, haar tweede naam is namelijk Yvon.