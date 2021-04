Klaas Dijkhoff (VVD) gaat bedrijven adviseren over campagnes

Klaas Dijkhoff (foto: archief). vergroot

Voormalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda gaat voortaan zijn geld verdienen door campagne-advies te geven. Een woordvoerder van de VVD bevestigt een bericht hierover in de Adformatie.

Dijkhoff was enkele jaren staatssecretaris van Justitie in Rutte-II. Hij verliet vorige week de Tweede Kamer. De VVD'er werd lange tijd gezien als mogelijk opvolger van Mark Rutte, maar hij maakte in oktober bekend dat hij zich niet meer verkiesbaar stelde. Hij begint nu samen met onder anderen campagnestrateeg Bas Erlings een adviesbureau genaamd Sue & The Alchemists.

De liberaal gaat zich fulltime bezighouden met het bureau dat bedrijven, ngo's, buitenlandse politieke partijen en artiesten gaat adviseren over campagnes. Daarin speelt volgens Erlings de methode die voor de campagnes van de VVD is ingezet een grote rol.

Acht verkiezingscampagnes

Erlings was betrokken bij acht verkiezingscampagnes voor de liberalen. De twee anderen die Sue & The Alchemists gaan vormgeven, Tom de Bruyne en Astrid Groenewegen, waren in de laatste twee landelijke campagnes van de liberalen op de achtergrond als adviseurs betrokken.

"Degene die het best snapt en meet hoe mensen in hun onderbewustzijn beslissingen nemen, en die hier het best op inspeelt, zal altijd succesvoller zijn dan de concurrentie. We gaan onze klanten helpen betere beslissingen te nemen en meer grip te krijgen op de uitkomsten", zegt Bas Erlings in Adformatie.

