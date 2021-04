Zwaargewonde zeearend gevonden in Steenbergen

Foto: Erik de Jonge vergroot

In Steenbergen is maandagochtend een zwaargewonde zeearend gevonden. Het beest lag op een akker in het buitengebied en is met spoed naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert gebracht.

Het gaat volgens Erik de Jonge om een volwassen vrouwtje. "Ze heeft verwondingen aan haart borst en poot", vertelt de boswachter terwijl hij in het revalidatiecentrum wacht op de dierenarts. "Ze is heel zwak. Ze lag met haar kop op de grond."

Het dier werd gevonden door een boa die snel de boswachter inschakelde. "Er zat een andere zeearend bij toen ik aankwam, maar die is weggevlogen."

De zwaargewonde zeearend is naar de vogelopvang in Zundert gebracht (foto: Erik de Jonge). vergroot

De boswachter was even bang dat het om 'een van zijn broedende beestjes ging', maar dat is niet het geval. "Deze zeearend heeft een ring om, en het paar in de Brabantse Wal heeft dat niet."

Waarschijnlijk gaat het om een zeearend uit de Zeeuwse Delta. "Collega's daar vertelden mij dat er de laatste tijd een vreemde zeearend het broedpaar verstoorde. Misschien is deze zeearend dus aangevallen, omdat hij een indringer was."

De zeearend is een unieke vogel, de grootste roofvogel die we in Europa kennen. Er zijn in Nederland ongeveer tien a vijftien succesvolle broedparen.

