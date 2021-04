Huisarts prikt 60-minners wél met AstraZeneca: 'Semi-illegaal besteld'

Huisarts Nikkels uit Breda. vergroot

Veel huisartsen zijn het niet eens met het advies om 60-minners niet langer te prikken met het coronavaccin van AstraZeneca. Dokter Nikkels uit Breda bijvoorbeeld, gaat er dan ook gewoon mee door. En zijn patiënten vinden dat prima, stelt hij: "Het risico interesseert ze niet, ze zijn heel blij, tot huilens aan toe."

Volgens Nikkels is hij zeker niet de enige huisarts die er zo mee omgaat. Hij werd woedend toen hij het advies van de Gezondheidsraad hoorde, om AstraZeneca in de ban te doen voor 60-minners. "Ik ontplofte van kwaadheid. Er zijn geen echte argumenten om te stoppen met prikken, de risico's zijn zo ontzettend klein. In Groot-Brittannië prikken ze ook gewoon door", zo laat hij weten.

'Overgewicht is een lifestyle'

Nikkels heeft nog een voorraadje AstraZeneca liggen. "Ik heb semi-illegaal 100 flesjes extra besteld, zogenaamd voor 60-plussers met overgewicht. Maar ik vind het onethisch om die te geven, want overgewicht is een lifestyleprobleem. Het is een eigen schuld dikke bult-verhaal, die mensen kunnen ook gewoon afvallen."

Als mensen met overgewicht hem bellen, kunnen ze overigens wel een vaccin krijgen. Maar de rest gaat naar andere groepen uit het patiëntenbestand. "Ik zet ze in voor mensen die een transplantatie hebben gehad of die een neurologische aandoening hebben. Zoals mensen met Multiple sclerose (MS), ALS of Parkinson. Ook mensen die psychisch helemaal in de knel zijn gekomen door de maatregelen kunnen een prik krijgen." Dat wordt gewaardeerd: "Het risico interesseert ze niet, ze zijn heel blij, tot huilens aan toe."

Niet bang voor gedoe

Nikkels is niet de enige huisarts die zijn eigen plan trekt. "Ik ben niet aangesloten bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maar bij de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH). Die mailde laatst een heel duidelijk verhaal aan al hun duizend leden over het AstraZeneca advies, waar dus nauwelijks bewijs voor is." Hij weet dat meerdere leden tegen het advies in doorprikken met het vaccin.

Toch zijn er ook collega's terughoudender. "De meeste zijn het wel met me eens, maar ze durven niet af te wijken van het officiële advies van de Gezondheidsraad, het RIVM en het Ministerie." Zelf is Nikkels niet bang voor gedoe. "Voor de tuchtraad ben ik niet bang, want ik heb goede argumenten."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.