Drietal zou meisje (15) tot orale seks hebben gedwongen: celstraf geëist

Drie mannen die mee zouden hebben gedaan aan de groepsverkrachting van een meisje (destijds 15) in Den Bosch, moeten drieënhalf jaar de cel in als het aan justitie ligt. De verkrachting vond plaats in september 2018. Volgens het OM werd het meisje gedwongen om de jongens oraal te bevredigen. Hun DNA werd aangetroffen op haar kleding en op haar lichaam. De DNA-sporen wijzen volgens forensisch onderzoek op in totaal acht verdachten.

Het slachtoffer was uit angst voor de verdachten niet aanwezig, maar namens haar las advocaat Geraads een verklaring voor. Daarin zegt het meisje dat ze nog steeds nachtmerries heeft van wat er gebeurd is.

Ze is bang als ze over straat loopt en een auto zachter gaat rijden. “Hoe kunnen jullie zeggen dat het vrijwillig was? Mijn telefoon en fiets werden afgepakt zodat ik niet weg kon. Hoe zouden jullie het vinden als jullie zusje zoiets zou overkomen?”

Meer jongens opgetrommeld

De groepsverkrachting gebeurde in het Westerpark bij de Avans Hogeschool in Den Bosch. Het meisje was daar met een van de verdachten naartoe gegaan, nadat ze elkaar een dag eerder hadden leren kennen en via Snapchat een afspraak hadden gemaakt. Het gesprek ging volgens hem al snel over seks, waarbij het meisje had opgeschept over haar seksuele ervaring. Ze zag er volgens hem veel ouder dan 15. Ze hadden gezoend en daarna had ze hem oraal bevredigd.

Daarna bleek dat ze haar telefoon kwijt was. De jongen bood aan om die samen met een vriend te gaan zoeken. Ook die vriend moest ze vervolgens bevredigen, daarna zou ze haar telefoon krijgen.

Intussen waren meerdere jongens opgetrommeld om naar het park te komen. Zij kregen via Snapchat een bericht, dat er in het park een meisje was 'dat die week al dertien jongens had afgewerkt'. Tijdens de zitting ontstond het beeld dat ze die avond in het Bossche Westerpark in een rij stonden te wachten, totdat ze door haar bevredigd zouden worden.

Geen spijt

De drie verdachten tegen wie nu een gevangenisstraf is geëist, hebben alle drie een strafblad. Zij werden opgepakt na een match met hun DNA. Ze ontkennen dat het ging om gedwongen seks. Ze zijn alle drie van Marokkaanse afkomst en waren destijds 20 jaar.

De verdachten ontkenden dat er sprake was van dwang. Een van hen hield de rechtbank voor dat hij 'heel gevoelig is en er niet tegen kan als vrouwen iets wordt aangedaan'. Vanuit hun achtergrond zeggen ze niet gemakkelijk te praten over seksualiteit en het om die reden lastig te vinden als in de rechtbank naar gevoelige details wordt gevraagd.

Het OM heeft bij de eis ook meegewogen dat de verdachten geen volledige openheid geven en op cruciale onderdelen zeggen dat ze zich niets meer herinneren. “Ze tonen geen empathie, geen zelfinzicht en geven daarom geen blijk van spijt.”

Andere verdachten nog niet bekend

Eén van de verdachten heeft acht maanden in voorarrest gezeten, de andere twee respectievelijk 80 en 31 dagen. Die dagen worden in minder gebracht van de celstraf die straks wordt opgelegd. Ook eist justitie een schadevergoeding van tienduizend euro.

De overige verdachten zijn nog onbekend. Eén van de verdachten was minderjarig toen het gebeurde. Hij komt maandagmiddag in een besloten zitting voor de rechtbank.

