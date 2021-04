Eindhovenaar schiet man in zijn knie om gestolen quad en moet de cel in

Niet de quad uit het verhaal (foto: RGBstock.com / Mzacha). vergroot

Een 20-jarige man uit Eindhoven moet twee jaar de cel in omdat hij vorig jaar een andere man in zijn knie schoot. Dat bepaalde de rechtbank Oost-Brabant maandag. De twee kregen in september 2020 ruzie over een gestolen quad.

De veroordeelde man ging naar het huis van een andere man in Veldhoven, omdat hij dacht dat zijn gestolen quad daar stond. Het slachtoffer ontkende iets met de diefstal te maken te hebben. De twee kregen ruzie waarop de dader een wapen uit zijn trui haalde en de ander in zijn knie schoot.

Per ongeluk

De Eindhovenaar zegt dat het wapen per ongeluk afging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Onder meer omdat een getuige verklaarde dat de man gericht schoot.

Ook het slachtoffer verklaarde dat. De dader richtte eerst op het hoofd van de man, en vuurde daarna een kogel af op de knie toen het slachtoffer probeerde weg te rennen. Later gooide de schutter zijn wapen weg uit zijn rijdende auto.

Het slachtoffer heeft nog altijd veel last van zijn knie. Hij zat maandenlang in een hersteltraject.

Zware mishandeling

Volgens de rechtbank kan poging doodslag niet worden bewezen. Daarom is de Eindhovenaar veroordeeld voor zware mishandeling.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij voor eigen rechter heeft gespeeld. Ook het feit dat de misdaad werd gepleegd terwijl de man nog in zijn proeftijd zat van een andere mishandeling, is meegerekend.

Bovenop de twee jaar cel zijn zes maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Ook moet de dader zich laten behandelen bij de GGzE en moet hij een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

