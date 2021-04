'Momentje' op vaccingebied, Janssen-prikjes komen aan in Oss

Wachten op privacy instellingen... De eerste vaccins van farmaceut Janssen uit Leiden komen aan bij Movianto (foto: Rob Engelaar/ANP). Volgende Vorige vergroot 1/2 Op deze kleine pallet staan 80.000 Janssen-vaccins

Bijna 80.000 Janssen-vaccins zijn onder veel belangstelling van de media maandag aangekomen bij Movianto in Oss, waar ook de andere prikvoorraden liggen opgeslagen. Het is de eerste lichting van Janssen die in Nederland is geleverd. In het magazijn spraken we manager Michiel Heller.

Blij met de eerste Janssen-Vaccins die vandaag zijn aangekomen?

Ja, dit is wel weer een momentje in het hele aanvalsplan dat iedereen gevaccineerd gaat worden.

Het beeld wat je verwacht te zien zijn vrachtwagens vol met vaccin. Maar uit de vrachtwagen komt alleen één klein palletje van net een halve meter hoog.

In totaal zijn er maandag bijna tachtigduizend doses binnengekomen. De hoeveelheid is meestal geen hele vrachtwagenlading vol. En het zijn ook hele kleine flesjes. De verdeling van de vaccins gebeurd vanuit de EU. Ze worden verspreid over de lidstaten, zodat iedereen een gelijkwaardig deel krijgt.



Hoe gaat het nu met de voorraad vaccins?

Ik had het liefste gehad dat er meer binnen waren gekomen. Zodat we sneller zouden kunnen vaccineren. Elke week komt er iets binnen. Dan zien we dat die voorraden op dat moment ook wel wat hoger zijn. Dat wordt allemaal gedurende de week uitgeleverd. Je krijgt een soort zaagtandeffect. Een deel van de week is de voorraad hoog, en vlak voor de nieuwe levering is die laag.

Zo kan het dus dat minster de Jonge vrijdag bij een werkbezoek maar een klein hoekje vaccins zag?

Ja klopt.



Dit is de eerste lichting Janssen-vaccins. Hebben jullie al een beeld hoeveel er gaan komen?

We weten van te voren ongeveer wat er binnen gaat komen. Naarmate de tijd vordert, wordt dat steeds zekerder.

Wat zijn nu de verwachtingen?

Daar kan ik verder geen mededelingen over doen.

U weet nog niet hoeveel?

Dat weet ik wel, maar kan ik niet zeggen.

Bent u voorbereid op een hele grote voorraad?

We hebben ruim voldoende plek. Maar je ziet dat we dat op dit moment niet allemaal nodig hebben, omdat wat er binnen komt we dat zo snel mogelijk gaan uitleveren.

Heeft u al een berichtje gehad wanneer de volgende lading binnen komt?

Ja die hebben we al gehad. We kijken er weer naar uit.

