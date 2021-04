Bredase advocaten starten meldpunt om 'onacceptabele werkwijze' van NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verzamelt op een niet rechtmatige manier informatie over burgers en deelt die met allerlei instanties. Dat zegt het Bredase advocatenkantoor Schouten Legal, dat een meldpunt opricht voor mensen die zich benadeeld voelen.

"Het is onacceptabel dat de NCTV, zonder gemotiveerde reden, systematisch massaal persoonsgegevens verzamelt en deelt van mensen. De rechtstaat komt daarmee in het geding", aldus advocaat Bisar Çiçek van het Bredase advocatenkantoor, dat ook een vestiging in Eindhoven heeft. "Onze rechtsstaat biedt handvatten om tegen ongeoorloofd overheidsoptreden rechtsmiddelen in te zetten." Volgens Çiçek heeft de werkwijze van de NCTV gevolgen voor het dagelijks leven van veel mensen.