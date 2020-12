Advocaat Peter Schouten blijft ondanks dodenlijst strijdbaar: 'Ik blijf mijn werk doen'

Advocaat Peter Schouten (foto: Archief). vergroot

De Bredase advocaat Peter Schouten weet al langer dat hij op de dodenlijst staat en wordt dag en nacht beveiligd. Dat zegt hij vrijdagochtend in radioprogramma WAKKER! van Omroep Brabant. "Dit is eigenlijk gewoon een realisering van gevaar waarvan je al dacht dat het er zou zijn", zegt Schouten.

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong hebben van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gehoord dat ze op een dodenlijst staan. De dreiging van moordaanslagen houden verband met hun rol als advocaat in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en andere verdachten, die volgens het OM behoren tot de Mocro-maffia.

Beide advocaten staan Nabil B., de belangrijkste getuige van justitie, tegen Taghi bij. Peter R. de Vries is zijn vertrouwenspersoon. De eerste raadsman van de kroongetuige werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Ook werd de broer van B. doodgeschoten, waarschijnlijk als vergelding.

Schouten staat kroongetuige Nabil B. bij sinds juli dit jaar. Sindsdien wordt hij al streng beveiligd door de marechaussee. "Ik leef er nu natuurlijk al vijf maanden mee, dus ben er inmiddels aan gewend. Toen ik hieraan begon, zei ik dat ik minimaal dezelfde beveiliging wil als rechters en officieren, maar ik ga niet in een kazerne leven."

Schouten noemt het belangrijk om er op die manier in te staan. "Ik wil werk doen als een advocaat. Het is belachelijk dat je hier als advocaat rekening mee moet houden, maar ik vind dat ik door moet gaan en de klus moet afmaken."

De Bredanaar zegt dan ook dat hij er nog steeds tegen is om als advocaat anoniem te blijven. "Dat vind ik geen goed systeem. Het belangrijkste is dat ik me niet wil laten intimideren en dat zou niemand in dit vak moeten doen. Ik weet zeker dat zeventienduizend advocaten achter me staan en er net zo over denken. Ik heb dus nog steeds geen spijt van mijn keuze."

Het nieuws kwam vrijdagochtend via De Telegraaf naar buiten, maar de advocaten waren al langer op de hoogte. "De NCTV heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat wij ernstig gevaar lopen. Als beoogd slachtoffer vind ik wel dat we recht hebben op meer gedetailleerde info over wat er precies aan de hand is en hoe het onderzoek loopt. Maar dat kun je niet krijgen van de NCTV."

Zijn werk ziet er niet anders uit door alle beveiliging en het feit dat Schouten en zijn collega op de dodenlijst staan. "Wij weten het al wat langer, dus het gaat niets veranderen."

De strenge beveiliging zal volgens Schouten ook nog wel een tijdje zo blijven. "Het proces zal zeker nog twee jaar duren."

Schouten zegt hier zeker ook contact met Nabil B. over te hebben. "Het is heel naar voor Nabil dat hij na de dood van zijn broer en (advocaat, red.) Derk Wiersum weer rekening met zoiets moet houden. Hij is er heel vaak mee bezig. Er komen wel eens dingen voor die gevaarlijk lijken maar dat achteraf niet zijn. Als er iets gebeurt, praten we daar ook altijd met hem over. Nabil wil wel weten hoe het met ons gaat op dat punt."

De advocaat spreekt tot slot nog de bewondering uit over het team waarmee hij aan deze zaak werkt. "Het is een fijn team. Ik ben super blij dat Onno de Jong het met mij wilde doen. Hij heeft zowat alle kroongetuigen bijgestaan. Dan ben je blij met zoveel ervaring. En Peter R. de Vries is een rots in de branding."

