Bredase advocaat Peter Schouten van kroongetuige Nabil B. staat op dodenlijst

Na de schokkende aanslag op advocaat Derk Wiersum staan opnieuw twee advocaten van kroongetuige Nabil B. in de vuurlinie van de onderwereld. Bredanaar Peter Schouten en Onno de Jong hebben te horen gekregen dat hun levens ernstig gevaar lopen, is te lezen in De Telegraaf.

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid staan ze op een dodenlijst. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou ernstig gevaar lopen. De advocaten hebben van de NCTV te horen gekregen dat de dreiging van moordaanslagen verband houden met hun rol als advocaat in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en andere verdachten, die volgens het OM behoren tot de Mocro-maffia. Beide advocaten staan de belangrijkste troefkaart van justitie tegen Taghi bij. Peter R. de Vries is zijn vertrouwenspersoon.

Strijdbaar

Onno de Jong en Peter Schouten reageren tegenover De Telegraaf strijdbaar en zeggen 'hun werk te blijven doen' en dat 'de kroongetuige op hen kan blijven rekenen'.

Peter Schouten zegt vastbesloten te zijn om met zijn werk door te gaan. Hij noemt het verdedigen van Nabil B. 'een bewuste keuze' en daar brengt dit ' uitermate vervelende bericht' volgens hem geen verandering in.

