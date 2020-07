De Bredase advocaat Peter Schouten gaat kroongetuige Nabil B. bijstaan in het Marengoproces. Dat heeft de raadsman bevestigd.

Er was al eerder sprake van dat Schouten B. zou bijstaan. Maar daar kwam een hoop gedoe over, omdat B. misdaadjournalist Peter R. de Vries daarbij als vertrouwenspersoon wilde aanstellen. Daar ging het OM niet mee akkoord: Peter R. de Vries kreeg geen toegang tot Nabil B.

In juni van dit jaar werd duidelijk dat Peter R. de Vries en Peter Schouten samen door Nabil B. waren gevraagd om hem bij te staan in het proces. Al ging het OM daar toen dus voor liggen.

Volgens Schouten is Peter R. de Vries nog altijd vertrouwenspersoon, en gaat hij er zijn best voor doen om ervoor te zorgen dat de twee ook gewoon contact kunnen hebben met elkaar. "Er is in Nederland geen enkele wet of regel die een vertrouwenspersoon verbiedt. Ik zal ervoor vechten dat een kroongetuige de rechten krijgt, die hem toekomen."