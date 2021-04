Jachtenbouwer Heesen krijgt boete en kritiek na dodelijk ongeluk

Heesen Yachts bouwt superjachten voor de allerrijksten van deze wereld (foto: Marcel van den Bergh/ANP). vergroot

Heesen Yachts in Oss krijgt van de rechtbank een boete van 100.000 euro. Volgens de rechter in Den Bosch is de jachtenbouwer verantwoordelijk voor de dood van een werknemer. Een 48-jarige man uit Nuland kwam in 2017 om het leven tijdens laswerk aan een jacht. De rechter zet vraagtekens achter het veiligheidsbeleid van het bedrijf.

Volgens de rechtbank is het slachtoffer overleden door zuurstoftekort. Ook was er geen goede ventilatie in de krappe ruimte waar het bedrijf bovendien ten onrechte geen veiligheidsmaatregelen had getroffen. Zo was er geen toezicht van iemand anders. Het verweer van de verdediging dat niet valt uit te sluiten dat er sprake kan zijn geweest van hartritmestoornissen, verwerpt de rechtbank.

Heesen wacht nog een boete van 25 mille als het weer in de fout gaat. Ondanks waarschijnlijk doorgevoerde verbeteringen na dit incident heeft de rechtbank niet de indruk dat veiligheid en gezondheid van werknemers bij het bedrijf op de eerste plaats zijn gesteld.

Collega's vonden slachtoffer

Het ongeluk, op 6 april 2017, gebeurde toen de man aan het werk was in een krappe ruimte onder de boeg van het jacht in aanbouw. Hij moest een leiding aanpassen. Maar het argongas, waarmee hij zou gaan lassen, stroomde de ruimte in, omdat er enkele openingen zaten in de leiding. Het gas verdrong de zuurstof in de lucht. Mensen die elders op het schip bezig waren troffen de man bewusteloos aan. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Het vonnis in deze zaak wordt ook in twee vakbladen gepubliceerd om andere bedrijven in deze branche te doordringen van de noodzaak van veiligheid op de werkvloer. Ook heeft de rechter in de uitspraak opgenomen dat het zijn werkinstructies moet aanpassen. De rechter had een boete van 125.000 euro willen opleggen, maar zag hiervan af omdat het te lang heeft geduurd voordat het Openbaar Ministerie de zaak aanhangig wist te maken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.