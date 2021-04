Vuurwerkbom op de oprit in Schijndel, politie zoekt getuigen

Wachten op privacy instellingen... De explosie was enorm (beeld: Bureau Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Vuurwerkbom op de oprit in Schijndel

Bewoners van een huis aan de Europalaan in Schijndel kregen de schrik van hun leven toen er in november vorig jaar een vuurwerkbom op de oprit werd gegooid. Dat gebeurde vanuit een voorbijrijdende auto. De politie heeft beelden van die auto en de actie.

Janneke Bosch Geschreven door

Te zien is hoe de auto de hoek omdraait en langzaam langs het huis rijdt. Het raam van de auto is open en ook op beeld staat hoe iets brandends uit de wagen wordt gegooid. Een paar tellen later is er dan een enorme explosie. Er is schade aan de auto’s op de oprit en aan het raam van het huis. En de bewoners zijn ontzettend geschrokken.

Voorbijganger met kinderwagen

Het was een heel gevaarlijke actie, zegt de politie. De stukken vlogen 25 meter in het rond en er liep net een voorbijganger langs met een kinderwagen. “Je wil niet denken aan wat er had kunnen gebeuren”, zegt de politie.

De politie heeft nog geen idee wie er in de auto zat en waarom juist naar dit huis een vuurwerkbom werd gegooid. Was het een gerichte actie of baldadigheid? Wél is duidelijk wat voor auto het was. Uit getuigenverklaringen en de camerabeelden blijkt dat het om een grijze BMW 1 serie gaat. Alle informatie over de auto of de bestuurder is gewenst.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.