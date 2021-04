IC-verpleegkundige Arjan springt nu een keer niet bij op zijn vrije dag

Arjan blijft vandaag thuis. vergroot

De verpleegkundigen zitten na ruim een jaar werken in de frontlinie aan hun taks, ziet Arjan van de Broek, die werkt op de IC en spoedeisende hulp van het Amphia Ziekenhuis in Breda. De derde coronagolf voelt als een uitputtingsslag voor hem en zijn collega's. “In die zin is het voor de verpleegkundigen code zwart.”

Arjan, die in Bergen op Zoom woont, hield voor Omroep Brabant een videodagboek bij over zijn werk in de frontlinie. Dat begint na ruim een jaar zijn tol te eisen, vertelt hij. Het afgelopen jaar draaide hij door de coronadrukte in het ziekenhuis regelmatig extra diensten.

Ook op zijn vrije dag werd hij onlangs gevraagd om bij te springen. Een jaar geleden zou hij het gedaan hebben, legt hij uit. Maar dit keer koos hij er bewust voor niet aan het werk te gaan. “Je merkt dat de rek er een beetje uit is.”

"De werkdruk is gewoon gigantisch."

En Arjan is daarin niet de enige. Veel van zijn collega’s zitten ziek of uitgeput thuis. “De werkdruk is gewoon gigantisch", zegt de verpleegkundige. "Het aanbod van patiënten blijft hoog, en dat gaat ook weer omhoog. En de zorg die je aan dit soort patiënten (die met corona, red.) moet verlenen, die is gewoon intensiever dan bij een reguliere patiënt.”

Daar komt bij dat de tweede en derde golf van het coronavirus langer duren dan de eerste vorig jaar maart. Het maakt het werk tot een uitputtingsslag, merkt Arjan. “In die zin is het voor de verpleegkundigen code zwart.” De bedden zijn er, legt hij uit, maar 'de verpleegkundigen zijn letterlijk op'.

"We houden het even niet meer vol."

Om nu over versoepelingen van de coronamaatregelen te praten, zoals het opengooien van de terrassen, vindt Arjan dan ook lastig. Als er daardoor meer grip komt op het spreiden van drukte en het aantal besmettingen daardoor omlaag gaat, dan is hij 'in principe' voor.

“Anderzijds, als de versoepelingen tot meer besmettingen leiden, dan zou ik het afraden, omdat wij als verpleegkundigen aan onze top zitten. De rek is eruit. We houden het even niet meer vol”, sluit Arjan af.

