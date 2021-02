Arjan werkt op de ic en voelt zich vaak bedreigd: ‘Families eisen soms behandeling’

Arjan van den Broek werkt op de ic van het Amphia Ziekenhuis vergroot

Tijdens zijn werk op de spoedeisende hulp had verpleegkundige Arjan van den Broek in het Amphia Ziekenhuis in Breda al weleens wat agressie en intimidatie meegemaakt. Maar tijdens deze tweede golf van coronabesmettingen maakt hij ook steeds vaker vervelende situaties mee op de intensive care. “Het kan heel bedreigend zijn.”

Janneke Bosch Geschreven door

De tweede coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houden negen van hen een videodagboek bij.

Arjan doet zijn verhaal terwijl hij bezig is met zijn nachtdienst op de intensive care. “Het is vooral de familie en naasten van heel zieke COVID-patiënten”, vertelt hij. “Er wordt bij patiënten een bepaalde behandeling ingezet. Soms lukt die, maar eerlijk gezegd: vaak ook niet.”

"Ze komen als groep tegenover ons en de artsen staan."

En familie heeft soms moeite om dat te accepteren. “Met name als het niet goed gaat en we gaan de handdoek in de ring gooien, dan willen naasten en familie het daar weleens niet mee eens zijn.”

Iets waar Arjan in principe alle begrip voor heeft. Het is verschrikkelijk om iemand te verliezen aan corona. “Ik snap het. Ik heb er ook respect voor. Maar ik ben tegen agressie en intimidatie.”

Er zijn situaties dat er een hele familie tegenover het zorgpersoneel van de ic komt te staan. "Dan komen ze in groten getale hiernaartoe, wat vanwege de coronaregels al niet mag”, zegt Arjan. “En dan gaan ze als groep tegenover ons en de artsen staan. Ze eisen dan een ander beleid, medicatie of een second opinion. Ook midden in de nacht.”

"We zijn hartstikke druk met de zorg voor patiënten. Dit kunnen we er écht niet bij hebben."

Dat gaat echt veel te ver, vindt hij. Het is bedreigend en intimiderend. "Dat is nieuw en het is niet leuk. Niet alleen voor onze verpleegkundigen, maar ook de artsen en intensivisten. Het kan echt heel bedreigend zijn Maar ik ben er wel klaar mee. We hebben het al hartstikke druk met de zorg voor patiënten. Dit kunnen we er écht niet bij hebben.”

Het ziekenhuis organiseert binnenkort zelfs een speciale bijeenkomst over dit thema voor hun personeel. “Om te bespreken wat het met ons en met de artsen doet. Zoveel last hebben we ervan.” Als het aan Arjan ligt moet er ook echt wat gebeuren. “Ik ben voor een zerotolerancebeleid."

Alle verhalen in de serie Hou Vol vind je op onze themapagina.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.